Ticaret Bakanlığı duyurdu! Elektronik İlan Doğrulama Sistemi uygulaması başlıyor

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının, 1 Ocak 2025 itibarıyla ilk olarak kiralık taşınmazlarda zorunlu şekilde devreye alınacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise verilecek ikinci talimata kadar uygulamanın mevcut halindeki gibi devam etmesine karar verildiği açıklandı. Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'te 31 Ağustos 2023'te yapılan değişiklikle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerinin getirildiğini bildiren açıklamada, bu doğrultuda ilk aşamada taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden 1 Kasım 2023'ten itibaren yapıldığı hatırlatıldı.

Kimlik bilgilerini doğrulamadan ilan platformlarına ilan girilemediğini bildiren açıklamada, "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilmiştir. EİDS yetki doğrulama uygulamasında 15 Eylül ile 31 Aralık 2024 arasında bir geçiş süreci planlanmış, planlandığı şekilde bu süreçte ilan platformunca sistemden yapılan sorgulama sonucunda yetki doğrulaması yapılamasa da ilanın verilebilmesi yönünde bir uygulama yürütülmüştür" denildi.

UYGULAMANIN MEVCUT HALİ İLE DEVAM KARARI

EİDS yetki doğrulama uygulamasında bir adım daha ileri gidilerek, uygulamanın kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamanın 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına; satılık taşınmaz ilanlarında ise Bakanlığımızca verilecek ikinci bir talimata kadar, uygulamanın mevcut hali ile devam etmesine karar verilmiştir. Zorunlu uygulamaya geçişin hem vatandaşlarımız hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşmesine, sistem farkındalığının ve kullanımının artırılmasına yönelik bu karar, EİDS'nin kapsamını daraltmamakta, halihazırda tüm ilanlar için ihtiyari olan uygulamayı kiralık taşınmazlar için zaruri hale getirmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulama satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirilecektir. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanları da Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup Yönetmeliğe aykırı şekilde taşınmaz ilanları paylaşılan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmektedir. Önümüzdeki süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde ilanların yer aldığı platformlara gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir."