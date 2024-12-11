Türkiye’deki Rus-İran güdümlü yerli etki ajanları Esad’ın safını tuttu! Gazeteci Zafer Şahin’den A Haber’de tepki: Hesabı sorulmalı

Türkiye'deki "Baas Destekçileri" 13 yıl süren mücadelenin ardından Suriye'de Baas diktatörlüğü yıkıldı.

Katil Beşar Esad arkasına bile bakmadan Şam'ı terk ederek Rusya'ya kaçtı. Suriye halkı bu zaferi kutlarken Türkiye'deki Rus-İran güdümlü yerli şebbihalar ise bu çöküşün yasını tutmakla meşgul oldu. İlk günden itibaren Suriye'deki ayaklanmalara yönelik tavrını Esad rejimine destek olmak yönünde belirleyen İran, süreç boyunca rejimin ayakta kalması için her türlü yöntemi devreye soktu.

Özellikle Şii milis gruplarını Suriye'ye sevk ederek askeri destek sağlayan İran, bu politikasını ideolojik ve stratejik çıkarlarla harmanlayarak uyguladı. Bu sırada, Türkiye'deki İran ajanları da aynı çizgide söylem geliştirerek "İran ne yaparsa doğrudur" anlayışıyla Esad rejiminin işlediği katliamları meşrulaştırmaya çalıştı. İran'ın bölgedeki Şii yayılmacılığına dayanan politikalarını "vahdet" kisvesiyle örtbas etmeye kalkan bu kişiler, kamuoyunu yanıltmak adına "Direniş Ekseni" söylemi etrafında gerçeklerden çok uzak hikayeler uydurup durdular.





Konuya ilişkin Gazeteci Zafer Şahin A Haber'de tepki göstererek açıklamalarda bulundu. Şahin'in açıklamaları şöyle: "Bu görüntüler aslında Türkiye'de şu tartışmayı başlatmalı. Yıllardır "Esad'la görüşün" diyen bir bu tayfa var. Suriye'ye gidip YouTube çektiler. Şam'da hayatın ne kadar normal olduğunu insanların ne kadar büyük bir refah içerisinde olduklarını çekiyorlardı. Ama o kadar güzeldi ki herkes bolluk ve bereket içindeydi hatta Esad yedi ekmek dağıtıyordu herkese. Kafelerde oturuyorlardı Şenşakrak içinde.

"ETKİ AJANLIĞINI NEDEN YAPTIKLARININ HESABI SORULMALI"

Bu adamlara bu şahıslara içlerinde kadınlarda var bu etki ajanlığını neden yaptıklarının hesabı sorulmalı. Acaba hangi motivasyonla bunu yaptılar. Onları oraya kim gönderdi? Oradaki amaç neydi? İşte manzara bu. İnsanlar tarih boyunca böyle bir zülüm görmemiştir. Şu şartlarda milyonlarca insan ülkeyi terk etmiş.

"İKİ TANE YOUTUBERA, GAZETECİYE ŞUNA BUNA SORULMASINDAN BAŞKA..."

Bunlar bize bambaşka bir Şam anlattılar. Acaba niye? Buradan sadece iki tane YouTubera, gazeteciye şuna buna sorulmasından başka siyaset kurumunun da bir kendine gelmesi lazım. Bak Esad düşmüş muhtemelen havada Türkiye'de siyaset şu konuşuldu. Derhal Esad'la masaya oturun. Adam ülkeyi terk etmiş şimdi onunla niye oturacağız? Onlara da sormak lazım. Kardeşim siz bu realiteyi görmediniz mi? Sizin nasıl bir dış politikanız var ki Dış politika biriminiz var ki Suriye sahasının resmini bu hafta sonu bile çekemediniz. Ve siz neden sürekli böylesine bir diktatörle Türkiye'nin aynı masaya oturması gerektiğini yıllardır tekrarlıyorsunuz.

"AMA BİRİLERİ DE HALA ONA TÜRKİYE'YE DAİR BAŞKA HİKAYELER ANLATIYOR"

Tüm bu soruların cevabını ben ortaya çıkmasının yakın tarihteki bir çok olayında aydınlatacağını düşünüyorum. Mesela nedir? Esad'ın neden Rusya'da baskı yaptığı halde Türkiye ile masaya oturmadı? Ne dedi biliyorsunuz ki aylar aylar önce Erdoğan ile niye görüşeceğim? dedi "buluşup gazoz mu içeceğim" demiş. Başına hala neyin geleceğini farkında değil. Ama birileri de hala ona Türkiye'ye dair başka hikayeler anlatıyor. Türkiye'de iktidarın değişeceğini bir şeyler olacağına dair bazı şeyler Fısıldandı ki Esad belki bu yüzden geri durdu."

Medya Adamı isimli sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kimi Rusçuluktan, kimi İrancılıktan kimi ise salt mezhep taassubundan dolayı bu 13 yıl boyunca Esad'e toz kondurmadı. Bugün Suriye'de Baas diktası yıkıldı ancak içimizdeki bu İran ajanlarının, bu Muhaberat aparatlarının yazıp çizdiklerini, ettikleri cümleleri unutmamamız ve her daim yaydıkları fitne ateşine karşı uyanık olmamız gerekiyor. O yüzden gelin hep birlikte bu Baas destekçilerini yakından tanıyalım.

İran ile yakınlığıyla bilinen Ehl-i Beyt Alimleri Derneği'nin Başkanı Kadir Akaras'la başlayalım.

Mübarek Ehl-i Beyt'in de adını kirleten bu zat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Rusya ve İran destekli Esad rejimi güçlerinin İdlib'de katlettiği sivillere "Siyonist köpeği" demiş ve bütün muhalifleri "itlaf" etmekle tehdit etmişti.

Bir diğer azılı Esad destekçisi sözde yazar ise Alptekin Dursunoğlu. Dursunoğlu'nun Türkiye'yi 'terör destekçisi' olarak gösterip milyonlarca insanı katlederek göçe zorlayan katil Esad'ı destekleyen birçok paylaşımı bulunuyor.

İran mollalarının sözünden çıkmayan Türkiye düşmanı Dursunoğlu'nun kendi halkına zulmeden Esad'ı ziyaret ettiği görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Bir diğer İran maşası sözde gazeteci İslam Özkan da bu toplantıdaydı.

CHP'de mezhepçiliğiyle meşhur iki kişi Eren Erdem ve Sera Kadıgil'di.

İkili zamanında bir savaş çıkması durumunda Esad ve İran tarafında olacaklarını açıkça belirtmişlerdi.

Mücahit Gültekin ise Afyonkarahisar Üniversitesinde bir öğretim görevlisi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir devlet memuru olmasına rağmen sosyal medya hesabında şöyle bir gezinirseniz esasen hangi ülkeye bağlılık hissettiğini çok kolay anlarsınız. Tek motivasyonu "aman İran'a toz konmasın". Öyle ki Suriye'de yıllardır oluk gibi Müslüman kanı akıtan katiller Süleymani ve Nasrallah'ı dahi savunacak durumda

Katıldığı her televizyon programında ülkelerini diktatörden kurtarmak için mücadele eden Suriyeli devrimcileri terörist olarak nitelendiren ve Esad rejiminden övgüyle bahseden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de unutmamak gerekiyor.

Sürekli Rusya ve İran'ın istediği şekilde konuşan Perinçek, yüzbinlerce vatandaşını öldüren, milyonlarca vatandaşını sürgün eden Esad rejimini adeta "melek" ilan etti. Esad'e övgüler dizen Perinçek, muhalifler içinse akıl almaz ifadelerle eleştirilerde bulundu. Esad'e övgülerde bulunan Perinçek, İran televizyonuna verdiği röportajda rejimi "insanlığın ön cephesi" olarak nitelendirdi.

Sözde bağımsız gazeteci Hasan Sivri de içimizdeki büyük Baasçılardan. Mezhepçiliğini kendisi de gizlemek gereğinde bulunmuyor zaten.

Rejimin katliamlarına tek kelime edemeyen Sivri, Özgür Suriye Ordusu'nu ise terörist olarak göstermeye çalışıyor. Sivri'nin iftiralarıyla Türk askerine de dil uzattığı paylaşımları bulunuyor.

Şu sıra Beşşar'ın yasını en kuvvetli şekilde tutan sözde gazetecilerden bir diğeri de Ömer Ödemiş.

Ona göre de Esad katil değil aslında ama öyle göstermek için çok uğraşılmış. Türk Hükümeti de sanki milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye kaçmak zorunda kalmamış gibi Suriye'nin iç işlerine karışmamalıymış. Esad'e toz konduramayan Ödemiş'e göre özgürlükleri için savaşan Suriyeliler ise teröristmiş.

Fehim Taştekin ise çok sinsi ilerleyenlerden. Zaman zaman PKK sempatizanlığı ön plana çıksa da iş Baas muhalifliğine geldiği zaman o da bütün muhalifleri "terörist" ilan etmekten geri durmadı.

Sıra Mustafa Kemal Erdemol'a geldiğinde seviye biraz daha düşüyor. Takipçileriyle küfürlü atışmalarıyla tanıdığımız Erdemol, Esad'i savunurken de yine aşırıya kaçıyor. Erdemol'a göre Suriye'de olanlardan ötürü Esad'in hiçbir suçu bulunmuyor. O bir "melek" fakat Suriye halkının en büyük düşmanı "Deccal" Erdoğan. Yorumsuz..

Sözde akademisyen bilim adamı Fatih Yaşlı da ideolojik bağnazlığının esiri olmuş vaziyette. Yaşlı, muhalifleri "Siyonist uşağı it sürüsü" olarak tanımlıyor, Esad'e toz konduramıyor. İran'la ilişkisi nedir bilinmez fakat Müslüman katili Kasım Süleymani'nin ölümü de onu derinden sarsmıştı.

Tele1'de Merdan Yanardağ ile program yapan diğer bir sözde gazeteci Musa Özuğurlu da Esed'in kaçıp gitmesiyle hüsrana uğrayanlardan. Hüsranı o kadar derin ki şu sıra tek dileği Şam'da İsrail tankları görebilmek..

Fatih Koparan'ın Şam'da birlikte dolaştığı Deniz Büstani ise Esed'in İletişim Bakanı Halef Mutah'ın damadı.

Türkiye'de Zafer Partisi destekçisi olarak ırkçı propaganda yapan Büstani aslında bir Arap'la evli ve Türk düşmanı kayınpederinin emrinde Baas ajanı olarak çalışmaktaydı.