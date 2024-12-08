Suriyeliler sokaklarda Esad rejiminin çöküşünü kutladı! Türkiye’ye teşekkür: Misafirlik bitti

Suriye'de muhalifler başkent Şam'da kontrolü ele geçirirken, "Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı. Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş oldu.

FATİH'E AKIN ETTİLER

Esad ülkeyi terk ederken Suriyeliler ülkelerinin özgürlüğe kavuşmasını büyük bir coşkuyla kutladı. Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Suriyeli gruplar Fatih ve Esenyurt'ta sabah namazı sonrası kutlama yaptı. Fatih Camii'ne akın eden Suriyeliler kendi bayraklarıyla birlikte Türk bayraklarıyla Esad rejiminin sonunu kutladı.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. (İHA)

SURİYE VE TÜRK BAYRAKLARI YANYANA

Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti. Kutlamaların yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suriyeliler Türk Bayrağı açtı (DHA)

KİLİS'TE BÜYÜK COŞKU

SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kilis'te yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Kilis'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

CİLGEGÖZÜ'NE AKIN ETTİLER: ARTIK ÖZGÜRÜZ

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama yaptı. Ülkelerine dönen Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.

Mahmud Esma (DHA)

"MİSAFİRLİK BİTTİ TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay'a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye'nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" dedi.

Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE YOĞUN COŞKU

Gaziantep'teki Suriyeliler ise kent merkezi ve ilçelerde kutlama yaptı.15 Temmuz Demokrasi Meydanı yakınlarında bir araya gelen Suriyeliler, rejimin çöküşünü kutladı.

Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejimi aleyhine slogan atan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi. Suriyeliler, kentin muhtelif yerlerinde ise araçlarla konvoy yaparak sevinç gösterisinde bulundu.

Gösteriler sırasında güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.

"SİZE MİNNETTARIZ"

Kahramanmaraş'ta toplanan Suriyeliler, rejimin çöküşünü ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla kutladı.

Suriyeliler, araçlarla konvoy oluşturdu ve zafer turu attı.

Şazibey Caddesi'ndeki sevinç gösterilerine katılan Mahmud El Hüseyin, "Esed, 14 yıl boyunca zulüm, zalimlik ve katliamlar yaptı ama bu artık bitti. Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz, sevinçliyiz. Suriye kurtuldu, Suriye Esed'den kurtuldu. Artık Suriye özgür bir ülke olmuştur. "dedi.

Muhammed Yasin, "Türkiye ve Türk milletine teşekkür ediyoruz, bizleri bunca zaman misafir ettiler, onlara minnettarız. Bizlere kucak açtınız. Şu anda çok sevinçliyiz. Yeniden doğduk. Bunca zamandır bu anı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.