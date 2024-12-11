16 yaş altına sosyal medya yasağı mı geliyor? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama

Son dönemlerde Avrupa'da birçok ülkede 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağının getirilip getirilmeyeceği konuşuluyor. Türkiye'de de bu yasak iddialarına ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunlara ilişkin açıklamasında "Yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Uraloğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak."

Gelişen dijital dünya ile sosyal medya, telefon ve ekran süresi özellikle çocuklarda oldukça artmış durumda. Pek çok riski de barındıran bu durum karşısında birçok Avrupa ülkesi harekete geçerek bazı önlemler aldı.

AVRUPA'DA SOSYAL MEDYADA YAŞ YASAĞI

Avustralya'nın sosyal medya platformlarına yaş sınırı getirmek için yasa tasarısı hazırladığını duyurmasının ardından dünyadaki benzer uygulamaları ve kısıtlamalar yapıldı.

Avrupa'da çok sayıda siyasetçi sosyal medya yaşının 15 ya da 16 ile kısıtlanmasını önerirken, platformların kendi koydukları 13 yaş sınırının da gerektiği gibi uygulamadığını savunuyor. Sosyal medyayla ilgili endişeler ve düzenlemeler, son olarak Avustralya hükümetinin, yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek amacıyla hükümetin sosyal medya platformlarına "baskı" yapabilmesini öngören yasa tasarısını tanıtmasıyla gündeme gelmişti.

Çocuk ve gençler için sosyal medya-akıllı telefon kısıtlaması | Grafik: AA

AVRUPA'DA YAYGINLAŞAN AKILLI TELEFON YASAĞI

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de, ekran bağımlılığı ve siber zorbalıkla mücadele amacıyla okullarda akıllı telefonlara kullanım yasağı getiriyor.

İtalya'da da çocukların akıllı telefon kullanması ve sosyal medya hesabına sahip olmasının yasaklanması için başlatılan imza kampanyası, tartışmalara yol açtı. İtalya'nın dışında Hollanda, Belçika, Yunanistan, Fransa, İrlanda gibi ülkeler de akıllı telefon kullanımına ilişkin dikkat çeken adımlar atmıştı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINI KISITLAYAN ÜLKELER

Brezilya, yakın zamanda ülkenin dezenformasyon karşıtı yasalarına uymadığı için sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) geçici bir yasak getirdi. Sosyal medyaya yönelik katı denetimleriyle bilinen Çin'de ise Facebook, X ve YouTube gibi birçok uluslararası platform yasa dışı sayılıyor ve yerli alternatifler kullanılıyor. Bu platformlara kullanıcıların gerçek kimlikleriyle kayıt yaptırmaları zorunlu tutuluyor.

Hindistan'da 2020 yılında TikTok ve WeChat gibi uygulamalara yasak getirirken, bu adımı ülke güvenliği ve kullanıcıların gizliliği endişeleri doğrultusunda attığını açıkladı.

ABD'de ise TikTok'un devlet cihazlarında kullanımını yasaklanmış, pek çok eyalet de bu uygulamayı çeşitli gerekçelerle yasaklama yoluna gitmişti. Yasaklar yürürlüğe konulurken siber güvenlik endişeleri, gençlerin ruh sağlığına zarar vermesi gibi sebepler öne sürüldü.

Birleşik Krallık, Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri de TikTok ve benzeri platformlara yönelik yasaklar getirdi. Bu yasaklar çoğunlukla devlet memurlarının kullandığı cihazlarda uygulanıyor ve siber güvenlik endişeleri temel gerekçe olarak öne sürülüyor.

İran ise Facebook, Twitter ve YouTube gibi birçok sosyal medya platformuna erişimi ahlaki ve ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlıyor. İran hükümeti, sosyal medyayı gözetim altında tutarak ahlaka aykırı olarak değerlendirilen içeriklerden dolayı kişilere yaptırım uyguluyor.

YASAYI İHLAL EDENE CEZA

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de WhatsApp, Skype ve Facetime gibi platformlar kısmen kısıtlanmış durumda. Bu yasaları ihlal edenler, para cezası, hapis cezası ve yabancı uyruklular için sınır dışı edilme gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Mısır da ise 5.000'den fazla takipçisi olan sosyal medya kullanıcılarının medya düzenleyicisine kaydolmaları ve medya yasalarına tabi olmaları zorunlu tutuluyor.