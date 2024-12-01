Suriye’de şu anda son durum ne? Suriye geçici hükümeti Başkanı A Haber’de

Suriye'de rejim karşıtı muhalifler ve SMO'nun operasyonları sonrası birçok nokta ele geçirildi. Bölgede yaşananların ardından bundan sonra ne olacağı merak ediliyor. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Abdurrahman Mustafa'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Suriye'deki olaylar 2011'den beri devam ediyor. 2015'in sonuna kadar sürüyor tabi ki. Ondan sonra şartlar değişti, ve bazı ülkeler müdahil oldu. Ve muhalefet toprak kaybetti, ta ki Halep'in tahliyesine kadar. Halep'te bombardıman uçaklarla saldırı yapıldı biliyorsunuz.

ve Halep'in boşaltılmasının ardından Astana süreci başladı. Bu süreçtete gerilimi azaltma bölgeleri oluşturuldu. İdlib kırsalında ve Halep'in batı kırsalında. Bizim garantörümüz Türkiye'nin rolü orada başladı zaten. Daha önce de vardı ama orada tamamen muhalefetin garantörü olarak Astana formatında. Ve bilinen noktaları oldu TSK'nın o bölgelerde Ama rejim ve müttefikleri buna hiçbir zaman uymadılar.

Ve durmadan muhalefetin tamamını İdlib ve kuzeyine 3 milyon insanı sıkıştırdılar. Tabi Astana süreçlerinde ve tüm toplantılarında dile getiriliyordu hem muhalefet taraflarından hem de garantörümüz Türkiye tarafından. Ama o bölgeyi kurumları, sivil halka bomba atarak insanları Türkiye'ye zorlamak yolundaydı ve bizim Suriye Geçici Hükümetinin kontrol ettiği bölgeler Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı bölgesinde de.

KAYBEDİLEN YERLERİ ALMAK İÇİN MÜCADELE VERDİK

Suriye Milli Ordusu'nun da noktaları vardır. Bizim Milli Ordu'nun cephesi zaten İdlib'tedir. Dolayısıyla son olaylardan sonra, Hizbullah Lübnan'da darbe yedikten sonra, İran zayıfladıktan sonra biz Astana formatı çevresindeki kaybedile yerleri tekrar almak için mücadele verdik. Bunda tüm güçler vardır, bir gruba mal etmemek lazım. Sonuçta burası nüfus bölgesidir ve orada 3 milyon Suriyeli vardır.

Biz Suriye Geçici Hükümeti olarak Milli Ordu'da orada cephededir, TSK'nın kontrol noktalarından oradadır. Suriye Geçici hükümeti olarak insanlara dur da demedim çünkü insanlar evleri için mücadele ediyorlar. ama dünkü özgürlük harekatı tamamen Suriye Milli Ordusu'nun Suriye geçici hükümeti'nin Savunma Bakanlığı'nın başlattığı harekattı. Ondan sonra biz bu Astana formatındaki yerleri almaya çalışırken muhalifler, ama orada bir çöküş görünce bir direniş görünce yine de Halep olmasın denildi.

Halep zaten bu kadar göçmeni alabilecek kapasitede. İşte biz diyoruz 1 milyon Türkiye'den Suriye'ye gönüllü dönüş yapılacak. Tabi ki geçici hükümette bu projenin içerisinde. Ama nereye koyacaksın? Bugün 6 milyon insan var bölgemizde, 3 milyonda Türkiye'de, ne oldu 9 milyon eder. Ufacık bir yere sıkışmışız. Bu topraklar daha fazlasını almıyor artık .

TEL RIFAT'I ALDIK TEMİZLİK DEVAM EDECEK

Biz de özgürlük şafak operasyonu ile 1 günde aldık, Münbiç'ten Tel Rıfat'ta olan ikmal yolu M4 yolunu da kestk. Bugünde Allah'a şükür, sivilleri katletmeye çalışan, PKK/PYD terör örgütünü Tel Rıfat'ta hiçbir varlığı yoktur eskiden. Böylece insanları döndürtmüş olduk terör belasından kurtarmış olduk. Bugün Tel Rıfat'ı aldık biz, temizleme operasyonu devam edecek. Döşeli mayınların temizlenmesi gerekiyor.

Kaybedilen yerler için mücadele var. Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu SMO başlattı. Rejim çöküş sürecinde. Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel RIfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı. Sırada Münbiç var. Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek.

Suriye Esad'ın ailesinin değil. Biz Suriye'deki kurumların çökmesi taraftarı değiliz. Hama'da büyük yığınaklar yapılıyor. Rejim uçakları bazı yerleri vurdu, katliam yapıyorlar.

Terör koridoru bertaraf edilmeli. SMO'ya talimat verip operasyonu başlattık. Suriye'de siyasi çözümden uzaklaşıldı. Çözüm askeri değil, siyasi olmalı.