Batı medyası Başkan Erdoğan’ın zaferini yazdı! İşte Suriye’de savaşın kazananları ve kaybedenleri!

Suriye'deki gelişmelerin yansımaları dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Suriye'deki muhaliflerin 13 yıldır süren iç savaşı 12 günde bitirmesi tüm dünyayı şaşırtırken dünya basını, Suriye savaşının kazananlarını ve kaybedenlerini merceğe aldı.

"EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN"

Buna göre FT, "Türkiye: Erdoğan Suriye krizinin büyük kazananı mı olacak?" şeklinde yayınladığı analizde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıldır kapısının önünde süren Suriye iç savaşının sonucu olarak yıllardır süren istikrarsızlık ve izolasyonla boğuştuktan sonra, Esad rejiminin devrilmesinden en büyük kazanç sağlayanlardan biri olabilir." ifadelerine yer verdi.

İngiliz basını Türkiye'nin Suriye'deki kazanımlarına dikkat çektiği bir analiz yayımladı

Analizde birçok analistin, İran ve Rusya'nın dostu diktatör Beşşar Esad'ın kaçmasının ardından ülkedeki en etkili yabancı aktör olarak yeni kazandığı konumdan siyasi ve ekonomik olarak kazanç sağlayacağına inandığı belirtildi.

"TÜRKİYE ONLARDAN VAZGEÇMEDİ"



Atlantic Council düşünce kuruluşunda kıdemli bir üye olan Ömer Özkızılcık FT'ye verdiği demeçte, "Suriyelilerden sonra burada en büyük kazanan Türkiye'dir." dedi. "Herkes Suriyelileri terk ettiğinde, hiçbir devlet muhalefeti desteklemediğinde, Türkiye onlardan vazgeçmedi." diye ekledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

ESAD TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİN DEĞERİNİ HİÇBİR ZAMAN ANLAYAMADI



Başkan Erdoğan'ın son dönemde Esad'a çağrı yaptığına dikkat çeken gazete rejimin bu çağrıları cevapsız bıraktığını belirtti. Gazete Erdoğan'ın, "Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin değerini hiçbir zaman anlayamadı" sözlerine yer verdi.



Suriye'de rejim devrilmesini kutlayan Suriyeliler Başkan Erdoğan'ın posterini açtı (AFP)

Başkan Erdoğan'ın muhalifleri desteklediğini ve bu yüzden diğer yabancı liderlerden daha avantajlı bir konum sağladığına dikkat çekilen analizde, "Esad'ın çöküşü Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon Suriyeli mültecinin geri dönmesine olanak sağlayacağı yönünde." ifadelerine yer verildi.

MİLYARLARCA DOLAR İNŞA PROJELERİ



Suriye'nin yeniden ihyasında Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken gazete, Başkan Erdoğan'la yakın bağları olan inşaat sektörünün yüz milyarlarca dolara ulaşması beklenen inşa projelerinde kazanç sağlayabileceğine yazdı. İngiliz FT, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinin yöneticisinin "Eğer barış sağlanırsa, bu büyük bir fırsat olur" görüşüne de yer verdi.

POLITICO: TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ OLACAK

Politico Jamie Dettmer imzasıyla "Esad'ın düşüşü, kazananlar ve kaybedenler" başlıklı bir analiz yayınlarken "Esad'ın düşüşü Erdoğan'ın jeopolitik gündemini ilerletmesine yardımcı olacak" dedi. Politico, gelişmeleri Türkiye açısından değerlendirdiği bölümde "Suriye'de gerekli yeniden yapılanma Türk işletmeleri için de bir kazanç olacak" ifadelerini kullandı.

Politico yayınladığı analizle savaşın kazanlarına ve kaybedenlerine dikkat çekti

İŞTE SAVAŞIN KAYBEDENLERİ!

Politico ayrıca gelişmelerin sonucunda kaybedenler arasında terör örgütü YPG'yi, Rusya'yı, Hizbullah'ı ve İran'ı sayarken İngiltere'deki düşünce kuruluşu Chatham House'tan Christopher Phillips'in şu ifadelerine yer verdi:

"Hizbullah, İsrail ile savaşta yok oldu, İran da sonuç olarak çok zayıfladı, Rusya ise güçlerinin çoğunu Ukrayna'ya çekti. Hiçbir müttefik, Esad'ın geçmişte aldığı destek seviyesine yakın bir yerde değildi."

Suriye'de rejim devrilmesini kutlayan Suriyeliler Başkan Erdoğan'ın posterini açtı (AFP)

EKONOMİST ASH: ERDOĞAN'IN DAHİYANE HAMLESİ

Ekonomist ve yorumcu Timothy Ash, X'te yaptığı bir paylaşımda, "Türkiye için büyük bir zafer, Erdoğan'ın dahiyane hamlesi" yorumunu yaptı.

CBS: YPG'NİN YENİLGİSİ

Kanada merkezli CBS'teki Chris Brown imzalı makalede ise "Türkiye'nin zaferi" başlıklı bölümde, "Suriye'de bundan sonra ne olacağını belirlemek için en güçlü konumda görünen yabancı lider Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ıdır." ifadelerini kullandı.

CBS analizi "Türkiye cumhurbaşkanı, uzun yıllardır Suriye ile uzun vadeli bir oyun oynamış, muhalif gruplara askeri yardım sağlamış ve desteklemiş, ayrıca iç savaştan kaçan üç milyondan fazla Suriyelinin Türkiye'ye sığınmasına izin vermişti." yorumunu yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

"İSRAİL SURİYE'DE ESAS GÜÇ SAHİBİ OLARAK TÜRKİYE'Yİ TANIMALI"

İsrail merkezli yayın organlarından Globes'de, Suriye'de Esad rejiminin çöküşün ardından, önümüzdeki döneme dair İsrail politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiğinin değerlendirildiği bir analiz yayınlandı.

İran ve Rusya'nın bölgede büyük ölçüde gücü zayıflarken, onların yerini Türkiye'nin ana aktör haline geldiği tespiti yapılan analizde, İran'ın ve Rusya'nın zayıflıklarının nasıl ortaya çıktığına dair de değerlendirmelere yer verildi.

Analizde ayrıca; Türkiye'nin Filistin ve Suriye'de etkin güç konumuna geldiği ve İsrail'in Golan Tepeleri'nden kendisine saldıracak bir Suriye oluşmaması için Türkiye'yi bölgedeki etkin güç olarak kabul etmesi gerektiği tespiti yapıldı.