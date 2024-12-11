WhatsApp ve Instagram’da erişim sorunu! Bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı anlık olarak WhatsApp'a erişim sağlayamadıklarını bildirdi.

WHATSAPP MESAJLARIM NEDEN GÖNDERİLEMİYOR?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerken uygulamaya erişimde zorluk yaşadı.





WhatsApp gibi META'ya ait diğer popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook'a da dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.