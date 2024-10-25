Terör hedefleri yok edildi! A Haber Suriye sınırında: PKK’nın can damarlarına darbe

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehit sayısının 5 olduğunu açıkladı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist kendini patlatarak öldürdü.

A Haber özel görüntü

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye sınırından özel detayları aktardı. İşte detaylar;

25.10.2024 - 21:46 / Mehmet Geçgel: Örgütün sadece barındıüı ve karargah olarak kullandığı noktalar değil, örgütün can damarları tek tek kesiliyor. Kamışlı'nın kırsal noktasında terör örgütünün sözde karargahının yanı sıra PKK terör örgütünün sömürdüğü petrol kaynaklarından birisi hedef alındı.

O noktada TSK'nın gerçekleştirmiş olduğu atış sırasında bir yangın meydana geldi. O noktadan dumanlar yükseliyor ve sesi buraya kadar geldi.

Operasyonlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik belirlenen hedefleri ateş altında tutuyor. Sadece Kamışlı kırsalında değil, Ayn El-Arap kırsalında, Münbiç kırsalında, Tel Rıf'at kırsalında da TSK operasyonlarını sürdürüyor.

25.10.2024 - 09:05 / Mehmet Geçgel: Hem MİT'in hem TSK'nın başlatmış olduğu operasyonlar devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alan terör yuvası Kamışlı'da sessizlik hakim. Dün Kamışlı'da birçok terör noktasından dumanlar yükseldi ve hedefler yok edildi.

2'si kırmızı listede yer alan 59 terörist ortadan kaldırıldı ve 81 bir terör hedefi imha edildi. Teröristlerin kullandığı o sözde karargahlar tek tek imha ediliyor.