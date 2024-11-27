Başkan Erdoğan: Terör duvarını yıkacağız! Bahçeli’nin çağrısına ortağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"TARİHİ SORUMLULUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Aziz milletim, vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kalbi bizimle atan tüm dava arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Yüce Allah dava arkadaşlığımızı daim eylesin.

Dünya yeni ve köklü değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Bölgemiz savaşların, zulümlerin girdabında yanıyor. Böyle bir iklimde Cumhur İttifakı olarak tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. İstikrar ve ekonomimizi korumanın mücadelesini veriyoruz. Bu tablo AK Parti ile Cumhur İttifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemli. Kendini bu millete meshul edenlerin katı vermesi, yıkıcı muhalefetten kaçınması gerekir. Söz konusu millet ve devlet ise gerisi teferruattır. Dünyada ortak duruş sergilendiğini görüyoruz. Biz de siyasi hayatımızda bunu savunduk. Ayrıştıran değil birleştiren olduk.

"GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Bininci gününü bırakan Rusya-Ukrayna savaşı ve 14. ayına ulaşan Gazze soykırımı dahil tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz. İsrail ile Lübnan arasında bu sabah yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyorum. İsrail sorumluluklarını harfiyen yerine getirmeli. Coğrafyamızdaki krizlerin çözümü için çabalıyoruz. Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye olarak her katkıyı sunmaya hazırız.

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu (AA)

"SÖZ VERDİK HEDEFİMİZE KİLİTLENDİK"

Değerli vekil arkadaşlarım biz bütün bu diplomatik hamleleri siyasi kimliğimizle değil bu milletin ferdi olarak gerçekleştiriyoruz. Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimize hizmet etme derdindeyiz. Devletimizi her alanda bayındır kılmanın, güçlü ülke haline getirme peşindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin haklı gururu, gayreti içindeyiz. Söz verdik, sarsılmaz inançla hedefimize kilitlendik. Türkiye Yüzyılı hedefimize Allah'ın izni ile mutlaka kavuşacağız.

"ŞAİBELİ KURULTAYDA DEVRİLEN BİR SİYASETÇİ ESKİSİ"

Ülkemizde maalesef kendisi tuğla üstüne tuğla koymadığı gibi yapan işleri engelleyen muhalefet anlayışı mevcut. Yaptığımız her hizmeti ülkemizin hanesine kazandırdığımız her kazanımı bu zihniyete rağmen kazandık. Millete mahcup olmamak için çalıştık. Önümüze çıkan engellerin üstüne üstüne yürüdük. Çıkarcılara rağmen Türkiye'ye en başarılı yılları yaşattık. Bugün de bu hastalıklı yapının yeni hezeyanları ile uğraşıyoruz. Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar. CHP'nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar hakaretler bunun en son örneğidir.

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış bu zat da partinin tekrar kurultaya götürmek için delege avı peşinde koşarken yolu bizim üzerimizden prim yapmaktan görüyor. CHP'nin eski genel başkanının freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar bunun en son örneğidir. Karşımıza çıktığı istisnasız bütün seçimleri kaybetti. CHP'nin eski genel başkanı şaibeli bir kurultayda devrilen bir siyaset eskisi. Gündeme gelmek için bize sataşıyor. Gittiği ABD'de saatlerce hamburgercide ne yaptığını o gün bu gündür anlatamadı. Sana bu kapıdan ekmek yok. Git yaptığın densizliklerin hesabını yargıya ver. Senin muhatabın biz değil yargıdır.

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu (AA)

"ANAOKULU İLE KREŞ AYRIMINI BİLMİYORLAR"

Bunların yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalır tarafı yok. MEB kendi uhdesinde bulunan kreşlerle ilgili bir yazı gönderiyor. Bu ikazın yapılma nedeni de yine CHP'nin AYM'ye götürdüğü iptal ettirdiği bir düzenleme. Cehalet tek başına katlanılabilir bir eksikliktir. Ama cehalet ve ukalalık birlikte olunca çekilmez bir hal alıyor. Anaokulu ve kreşin ayrımını bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı dahi okumamışlar. Yazının belediyelere ulaşmasının ardından meydanlara dökülüp kendi akıllarınca bize akıl veriyorlar. Kreş açmanın anaokulu açmanın kuralları bellidir. Kimse ben kurallara uymuyorum diyemez.

"DİSİPLİNSİZLİK YAPANLARI KAHRAMANLAŞTIRMAK NEDİR?"

Benzer söylemi teğmenlerle ilgili de söylüyorlar. CHP bu konuda önüne arkasına bakmadan konuşuyor. TSK'da disiplin hayati öneme sahiptir. Komutanların talimatına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilir. Ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah edemeyiz. CHP bu konuda önüne arkasına bakmadan konuşuyor. Disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir? Millete ve milletin inanç değerlerine hakaret eden kim varsa, en büyük destekçisi, hamisi, koruyucusu bilin ki CHP'dir. Bu ordu bir partinin değil milletin ordudur. Peygamber ocağıdır bu ordu. Cenk meydanlarını coşturan, ölürsem şehit kalırsam gazi diyen kahramanların ordusudur.

"BÖYLE BİR KONUDA BİZE LAF SÖYLEMEK SİZİN HADDİNİZE Mİ?"

Artık ülkenin içi ile uğraşmak yerine sınırlarımız ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmayan bir orduya sahibiz. 3-5 oy için Mustafa Kemal'in itleri hakaretini siğneye çekeceksiniz bölücü örgüt yandaşlarından ayar yerken gıkınızı çıkarmayacaksınız hem de bugün utanmadan bize Gazi Mustafa Kemal'den bahsedeceksiniz. Siz gidin TSK'ya kimyasal silah kullandığı iftirası atanlara niçin destek olduğunu açıklayın. Böyle bir konuda bize laf söylemek sizin haddinize mi?

AK PARTİ'DE ÖZELEŞTİRİ

CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor, belediye kazanabiliyor? Bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz. Bu bir özeleştiridir. Biz de önce sorunu kendimizde arayacağız. Küresel ve bölgesel krizlerin etkisi ile yaşadığımzı ekonomik sıkıntılar bizim kimi eksiklerimizle yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Halbuki CHP tek parti faşizminden beri bu ülkenin milli partisi olamamış bir yapıdır. Bu parti bizi yıllarca ispati olmayan nice konuda yolsuzlukla suçladı, sonra bizi haksızlıkla hukuksuzlukla suçlayanlar ellerine imkan geçince bunların feriştahını yaptı. Bunların hesabını hem millete hem yargıya verecekler. Kimsenin millet için tahsis edilen kaynakları kendi hırsı için yağmalama, har vurup harman savurma hakkı yoktur.

"SUYUN ALTINDA DAHA BÜYÜK HIRSIZLIK VAR"

Konserler üzerinden ortaya saçılan yolsuzluklar buz dağının kısmı. Suyun altında daha büyük hırsızlık var. Nasıl düzen işlettiklerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. SGK borçlarını ödemekten kaçanlar yandaşlarını zengin ettiğini milletimiz görüyor. Sandıkta bunun hesabını milletimiz muhakkak soracaktır. Yolsuzluk yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir. Hizmette eksiğimiz olabilir ama bunlar gibi yağmalatma gibi bir sabıkamız yok. Seçimlere kadar milletin sıkıntılarını çözerek Türkiye Yüzyılı hedefinden sağmayarak küresel gelişmeleri lehimize çevirip iktidarımızı sürdüreceğiz.

"BAHÇELİ'NİN TEKLİFİ CESURCA"

Milletimizin 15 Temmuz gecesi hainlere verdiği direnişle kurduğu bu ittifak nice badirelerden geçerek bu günlere geldi. MHP Genel Başkanı'nın cesur çağrı Cumhur İttifakı'na şaşı bakanların iştahını kabarttı. Bu içten pazarlıklı tipler yine hüsrana uğradı. Sayın Bahçeli ile her istişaremizde pekçok konuyu samimiyetle ele alıyoruz. Tam bir mutabakat halindeyiz. Cumhur İttikı yoluna pekleşerek devam ediyor. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koydu. Biz de bu meseleyi tüm yönleriyle ele alıyoruz. Kurumlarımız hiçbir detayı atlamadan çalışmayı yürütüyor. Bunu da omuzlarımızda taşıdığımız yükün gerekktirdiği şekilde yapıyoruz. Terör belasını bertaraf etmekte kararlıyız. Terör duvarını yıkıp atacağız. Terör destekli bir siyasetin olmadığı Türkiye'yi gençlere teslim edeceğiz.