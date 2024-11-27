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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 9 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 08:56
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tespit edildi.

MASAK raporları ve HTS kayıtlarına göre DEAŞ terör örgütü adına para ve yardım toplama, paraların dağıtımı ve gönderilmesi gibi faaliyetlerde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

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