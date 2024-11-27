Başkan Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Teğmenlere yönelik açılan kılıçlı yemin soruşturması ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Disiplin TSK’da hayati öneme sahiptir. Komutanların talimatına rağmen disiplinsizlik yapanların yarın neler yapacağını kim bilir? Ordumuzun yıpratılmasına, provoke edilmesine eyvallah edemeyiz. CHP ordumuzun ruh kökünü koparmaya muvaffak olamadı." dedi.

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