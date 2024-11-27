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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Terör duvarını yıkacağız

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Terör duvarını yıkacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 13:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail ile Lübnan arasında alınan ateşkes kararından memnun olduklarını söyleyen Erdoğan Gazze'de ateşkes için Türkiye'nin katkı vermeye hazır olduğunu vurguladı. Siyasetteki kreş tartışmalarına da değinen Erdoğan CHP'nin yine istismar siyasetine sarıldığını söylerken "CHP Genel Başkanı abuk sabuk ifadelerle kendi aklınca bize meydan okuyor" ifadelerini kullandı. Teğmenlere yönelik açılan kılıçlı yemin soruşturmasını da yorumlayan Erdoğan "Açık talimatlara rağmen disiplinsizlik yapanların yarın ne yapacağı kim biliyor?" dedi. CHP'li belediyelerin konser giderlerini de değerlendiren Erdoğan "Bu daha buz dağının görünen yüzü. Halkçı belediyecilikle nasıl soygun olduğunu göreceğiz" yorumunu yaptı. Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hakkında da konuşan Erdoğan bu çağrıya ortak olduklarını ifade ederken "Silahı bırakırsanız önünüz açılır." dedi.
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