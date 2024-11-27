Başkan Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan Türkiye'nin bulunduğu bölgenin cayır cayır yandığını ifade etti. İsrail ile Lübnan arasında alınan ateşkes kararından memnun olduklarını söyleyen Erdoğan "İsrail ve Lübnan arasında bu sabah yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Sahada sükunetin muhafazası noktasında tüm tarafların bilhassa da İsrail’in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

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