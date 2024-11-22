Narin cinayetinde yeni delil! Ahırın önünde kanlı merdiven

Türkiye, henüz 8 yaşındayken vahşi bir cinayete kurban giden "Narin'in katili kim?" sorusuna yanıt arıyor. Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, yeni deliller A Haber'de ortaya çıktı.

Narin cinayetinde dikkat çeken delil (Ekran görüntüsü)

Sabah Gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Narin Güran cinayetiyle ilgili yine çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

Daha önceden ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken yeni bir kanlı delilin daha olduğu belirlendi.

Narin cinayetinde yeni delil (Ekran görüntüsü)

Ahırın önünde kanlı bir merdivenin de olduğu belirtildi.

CEZAEVİ GÖRÜŞMESİNDE HALI DİYALOĞU

Narin cinayetinde evdeki halılar delil olarak gösteriliyordu ve yıkmaya gönderilmesi ise oldukça dikkat çekmişti. O halılar ilk kez A Haber ekranlarında yayınlanmıştı.

Enes Güran'ın ağabeyi Baran Güran'a Van'a giden halıyı sorduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini bu evden veya aşağıdan amca Salim Güran'dan alıp Eğertumaz deresine gömen şahıs. Şuan da tutuklu ve ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Nevzat Bahtiyar ikinci ifadesinde, "Salim Güran beni aradı ben yukarı çıktım. Eve girdim. Mutfağın karşısındaki odada yerde, halının üzerinde yatıyordu. Biz de Salim Güran ile battaniyeye sardık ve evden çıkardık" dedi. Maalesef bu halılar silindiği ve üzerinden 1 ay geçtiği için Narin'e ait DNA çıkmadı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: Burası olay yeri. Narin iddianameye göre bu evin içinde yada bahçesinde öldü. Buradaki çöp bile önemli.

Avukat Begüm Pazarcı: Buradaki her şey delil bir delil. Nevzat ifadesini iki kez değiştirdi. Aradan geçen sürede halıların yıkanması yeterli bir süre. Bu halı Narin yaşadığı sürece orada bulunuyorsa Narin'e ait bir DNA ortaya çıkacaktır.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Arif Güran'ın arabasında Narin'in DNA'sı çıkmıyor. Amcasının arabasında çıkıyor.

Avukat Begüm Pazarcı: Ceza yargılamasında deliler konuşur. Arabada çıkan DNA örneği zaten Salim Güran'ın. Ona burada sanık sıfatını veren şey bu. Nevzat'ı sanık sıfatına sokan şey somut itirafları. Enes'e de burada sanık sıfatını veren şeyler ise kolundaki ısırık, gözündeki morluk, sırtındaki izler ve daraltılmış baz kayıtlarının olması.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: 14 sayfalık iddianamede katilin kim olduğu ve hangi sebepten öldüğü belirlenemiyor. Jandarma delil toplamadan bu halılar yıkanıyor. Sonrasında ise gelip alın diyorlar.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: Burası yas evi mi? Düğün evi mi? Neden halıları yıkıyorsun?

HALILAR NEDEN YIKANDI

Avukat Begüm Pazarcı: Burada bir çocuk kaybolmuş siz neden halı yıkıyorsunuz. Sadece halı yıkandı diye kimseye bir ceza veremeyiz ama bu sorgulanacak bir şey ve hayatın olacağan akışına tamamen aykırı bir durum.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: Enes abisi ile cezaevi sisteminden konuşuyordu. o halıları sordu. Bu cinayette battaniye çok önemli. Nevzat Bahtiyar Narin'i battaniyeye sardığını söylüyor. O yüzden battaniye çok önemli.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.