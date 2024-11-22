İzmir’de 16 ayda tamamlanmayan üst geçit vatandaşa isyan ettirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçe sınırları içinde yer alan Karataş mevkiinde, kentin en önemli ulaşım akslarından birisi olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde 81 metre uzunluğunda, 3.6 metre genişliğindeki yaya üst geçidi yapmak için 2023 yılında harekete geçti. Yapım işini 78 milyon 762 bin 250 lira bedelle Rengi inşaat üstlendi.

TEMELİ SOYER TARAFINDAN ATILDI

Sabah'ın haberine göre Yapımı adeta yılan hikayesine dönen yaya üst geçidinin yer teslimi Temmuz 2023'te yapılsa da resmi temeli 31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından atıldı.

Törende konuşan dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaya üst geçidinin Haziran 2024'te devreye gireceğini söylese de deyim yerindeyse evdeki hesap çarşıya uymadı.

İzmir'de üst geçit 16 ayda yapılamadı (Arşiv)

16 AY GEÇTİ BİR TÜRLÜ BİTMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz 2023'te yer teslimi yaptığı yürüyen merdivenli yaya üst geçidi ve 1300 metrekarelik çevre düzenlemesi öngören proje aradan 16 ay gibi bir süre geçmiş olmasına karşın bir türlü tamamlanamadı.

İzmir'de üst geçit 16 ayda yapılamadı (Arşiv)

YİNE VERİLEN TARİHTE BİTMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yazılı ve görsel basın yayın organlarına geçtiğimiz eylül ayında geçtiği bültende yaya üst geçidindeki çalışmaların hızlandığını belirtip 2024 yılı kasım ayında devreye alınacağını duyursa da aradan geçen 60 günlük süre de yaya üst geçidinin tamamlanması için yeterli olmadı.

İzmir'de üst geçit 16 ayda yapılamadı (Arşiv)

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

İnşaat halindeki yaya üst geçidini görüntüleyen SABAH, çektiği fotoğraflarla inşaat çalışmalarının ne kadar ağır işlediğini de gözler önüne serdi. Her gün yoğun araç trafiğinin yaşandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarında evden işe, işten eve gidip gelirken karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan vatandaşlar üst geçit inşaatının bir türlü tamamlanmamasına tepki gösterdi. Yaya üst geçidi inşaatı nedeniyle kaldırımların kazıldığını, inşaat malzemelerinin de çevreye yayıldığını belirten vatandaşlar üst geçidin bir an önce hizmete sokulmasını istedi.

MENEMEN VE ALİAĞA'DA YÜZLERCE METRE UZUNLUĞUNDAKİ BATTI ÇIKTILAR 3 AY GİBİ KISA SÜREDE DEVREYE ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yapımı yılan hikayesine dönen yaya üst geçidini 16 ayda tamamlayamazken Cumhur ittifakının iktidar olduğu Menemen ve Aliağa Belediyeleri , Çanakkale Karayolu üzerinde, yüzlerce metre uzunluğundaki battı çıktıları meydan ve çevre düzenlemesi ile birlikte 3 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirmişti.