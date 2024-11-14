Narin cinayetinde deliller kimi işaret ediyor? Belgelerle dakika dakika sanıkların HTS kayıtları A Haber’de

Türkiye, 8 yaşında vahşice öldürülen Narin Güran cinayetine kilitlendi. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi.

Türkiye, 8 yaşındayken Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran davasını takip etti. Narin Güran cinayeti davasında gözler 26 Aralık'ta görülecek ikinci duruşmaya çevrildi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek belgelerle A Haber canlı yayında Narin cinayetinde dakika dakika HTS kayıtlarını aktardı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Nazif Karaman: "A Haber Gece Ajansında Türkiye'nin konuştuğu HTS ve baz raporlarını açıklıyoruz. Bu iddianamede çok kısa şekilde özet olarak vardı. Biz HTS raporunu sadece mahkeme başkanının sorularından gördük. Biz burada ilk kez Salim'in adım adım adım cinayet günü nerede olduğuna bakacağız. Şimdi 21.08 2024 tarihinde saat 14 .52'de sıralarında Salim kendi ikametinden çıkıyor. Salim olay günü cinayet günü ve cinayetin işlendiği günde ne yapıyor? İşte dakikada o anları. Salim ikametinden çıkıyor. Arif Güran ikameti arasında olduğu, 14.55'te kendi ikameti ile Arif Güran ikameti arasında bulunan yol ve civarında olduğu, saat 15.08'de Arif Güran'ın ikametinin çevresinde yakınında bulunduğu tespit edildi. 21.08 2024 günü saat:15.19 a kadar kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yol ve bahçe kısmında bulunduğu, daha sonra Arif Güran'ın evine doğru yöneldiği, 21.08 2024 günü saat 15.20 sıralarından Arif Güran ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahıra geçtiği ve 15.22 sıralarında evin içerisinde bulunduğu tespit ediliyor. Şimdi bir ahıra gidiyor. Bir eve geliyor. Çok hareketli bir şeyler oluyor. 15.22 ile 15.26 sıraları arasında mutfak karşısında bulunan boş yerde buluna yerde olduğu yani burada ne bulundu. Narin'in cenazesini Nevzat burada görmüştü. Bence 15-22-1526 arasında narin öldü. Cenazesi boş odaya getirildiği odaya konuldu. Çünkü Nevzat "ben Narin'in cenazesini boş odada yer gördüm. Ağzından köpük gelmişti." demişti. 15-32 sıralarında Arif Güran'ın evin içeresinde ve diğer odalarda hareketli bulunmaya devam ettiği tespit edildi. Evin içerisinde bir karmaşa, bir hareket var. 15.36 sıralarında ahırın arka tarafına geçiş yaptığı daha sonra Arif Güran'ın ikamete girdiği ikamette bulunduğu, 15.41'de ahırın arka kısımlarına tekrar gittiği, 15.42'de ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yolda olduğu, 15.43'de Arif Güran'ın evinde olduğu, 15.52'de Mehmet Selim Atasoy'un Salim'i aradığı 30 saniye konuştuğu tespit edildi."

Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu: "Battaniyeye daha sonra Nevzat battaniyeye getirip amcaya veriyor daha sonra amcaya veriyor ya yangın denilen şey o battaniyenin yakılmasıydı. Amca o battaniyeyi amca alıp arabasına koydu, idrar battaniyeye bulaşmıştı. Benzin istasyonunda ilk ifadede benzin çalışanı demedi mi "ben camdan battaniye gördüm"





Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: Biz demin Salim Güran'ın dakika dakika ne yaptığını anlattık, şimdi Enes ne yapıyordu o arada? 14.30 sıralarında ikametinde olduğu ve aynı gün saat 15.41'e kadar GPRS almaya devam ettiği, aynı gün saat 15.41'de baz verdiği ve aynı gün 15.51'e kadar ikametin içerisinde ve müştemilatında bulunduğu, 21.08.2024 günü 15.57'de Salim Güran'ın evinde geçiş yaptığı, balkın ben burayı yeni öğreniyorum, Salim Güran'ın evine geçiyor. Saat 16.04 arası yerini tam tespit edemediğimiz bir bölgede bulunduğu ,saat 16.11 gibi kendi evine doğru yöneldiği, daha sonra saat 17.50'ye kadar kendi ikametinde ve müştemilatında bulunduğu ara ara hareketli olduğu, yani evinin içindeki hareketleri bile rapor etmişler.

17.50'den sonra ikametinde dışında bulunduğu, ikamet çevresinde hareketli olduğu daha sonra yanı gün saat 18.13 sıralarında okul civarına yakın bir bölgede telefonunu kapattığı ya da kapandığı, 22.08.2024 günü saat 04.44'de telefonu8nun açıldığı değerlendirilmektedir. Kardeş kayıp ortalık yangın yeri.

Narin Güranın cansız bedeni aileye teslim edildi