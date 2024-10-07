Narin Güran cinayetinde şok ayrıntı! Yıkanan deliller bunlar mı? Evinin balkonunda görüntülenmiş!

Türkiye haftalardır Narin Güran cinayetini konuşuyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamamış, kaybının 21. gününde Eğertutmaz Deresi'nde yapılan inceleme kapsamında cansız bedeninin bir çuval içerisinde dere yatağına koyulduğu tespit edilmişti. Olay sonrası aralarında annesi Yüksel Güran, amcaları Salim ve Fuat Güran, yengesi Hediye Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmış; tüm köy halkı ise sorguya alınmıştı.

KENDİ EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan incelemeler kapsamında Narin Güran'ın kendi evinde bir oda içerisinde öldürüldüğü sonucuna varıldı. Soruşturmayı yürüten savcıların elde ettiği bilgilere göre evde birçok delilin yok edilmesi için eşyaların ve halıların yıkandığı, Narin'in kaybolduğu gün saat 15.15'ten 19.00'a kadar su tüketiminde normalin üzerinde artış olduğu tespit edildi. Ev halkının tüm delilleri yok etmek için çalışmasına rağmen evde bazı DNA örneklerinin saptandığı öğrenildi.

29 Ağustos'taki bir canlı yayına Narin Güran'ın evindeki halı, battaniye gibi eşyaların yıkanarak kurumaya bırakıldığı yansıdı

KARARTMAYA ÇALIŞTIKLARI DELİLLER BUNLAR MI?

Narin'in kaybından sonra aile üyelerinin evde detaylı temizlik yaptığı ve halı, battaniye gibi birçok eşyayı yıkadığının ortaya çıkmasının ardından şok bir görüntü gündeme geldi. 29 Ağustos tarihinde köyde kaybın izini süren gazetecilerin yaptığı bir yayında, Narin Güran'ın evinin balkonundaki battaniye ve halılar dikkat çekti. Kayıpla ilgili köyde hengamenin yaşandığı günlerde, Narin Güran'ın evinin balkonunda kurumaya bırakılmış çok sayıda halı, yolluk, örtü ve battaniye olduğu görüldü.

HTS'YE GÖRE YENİDEN SORGULAMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma kapsamında tutukluların cep telefonlarının HTS kayıtları uzman kişiler tarafından yapılan inceleme ile daraltıldı. Bu kayıtlar üzerinden yeni bilgiler elde edildiği ve bu kapsamda tutukluların birkez daha sorguya alınacağı öğrenildi.

HEPSİ EVDEYMİŞ

Elde edilen kayıtlara göre Narin'in cinayet şüphelisi amca Salim Güran'ın Narin'in eve geldiği saat 15.15'ten önce cinayetin işlendiği evde olduğu, Narin geldiği sırada da evde bulunduğu tespit edildi. Kayıtlara göre amca Güran'ın daha sonra kısa aralıklarla 3 kez eve girip çıktığı da dosyada yer aldı. Ayrıca yengeler Hediye Güran ve Maşallah Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kayıtlarında ise 15.15'ten kısa bir süre sonra hepsinin Arif Güran'ın evinde bulundukları ortaya çıktı. Bu süreçte amca Güran ile Narin'in annesi Yüksel Güran'ın da 15.20-15.35 arasında 3 kez telefonda konuştuğu tespit edildi.