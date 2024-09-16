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Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi kime ait? Adli tıp uzmanı A Haber'de: Diş modeli parmak izi kadar net bir delildir...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 20:35 Güncelleme: 16.09.2024 20:40
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Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi kime ait? Adli tıp uzmanı A Haber’de: Diş modeli parmak izi kadar net bir delildir...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma devam şüphe okları ağabey Enes Güran'a döndü. İfadesi çelişkilerle dolu olan ağabey Enes Güran'ın Narin'i boğmaya çalıştığı sırada anne Yüksel Güran'ın kızını kurtarmak için oğlunu ısırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine soruşturmayı yürüten savcılık anne Güran'dan diş modeli aldırdı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar yaşanan bu gelişmelere dair A Haber canlı yayınında analizde bulundu. Kar; “Neredeyse parmak izi kadar kesin ve birinci derece delildir.” ifadelerini kullanırken DNA'ların 40-45 gün yüzeylerde kaldığına dikkat çekti.

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