Buca’da çöp yığınları oluştu! Vatandaş tepkili: İşçiler grev ile başkan yardımcısı fal ile meşgul

Buca Belediyesinde İmar A.Ş adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve başladı.

İşçilerin greve çıkmasıyla ilçe merkezinde bulunan çöpler toplanmadı. Cadde ve sokaklarda biriken çöpler kirliliğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Grevdeki işçilerin belediye binası önündeki bekleyişi devam ederken, hizmet binası ve şantiye girişlerine "Bu iş yerinde grev vardır" yazıları asıldığı görüldü. Grev nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı gözlendi.

Esnaf Ali Çalışkan (Foto: AA)

Esnaf Ali Çalışkan grev nedeniyle 2 gündür çöplerin biriktiğini söyledi.

Duruma tepki gösteren Çalışkan, "Dükkanımızı açamaz hale geldik. Biriken çöpleri yola doğru ittirmek zorunda kaldık, insanlar yürüyemiyor. Burası kokuyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Otobüs ve dolmuşlar geçemiyor. Güzel bir şey değil. Bu olmaması gereken bir şey. Biz vergimizi ödüyoruz. Yapılmaması gereken bir şey var burada. Yetkililere bir an önce düzeltilmesi gerektiğini iletiyorum." dedi.

Motokurye Aytaç Öz (Foto: AA)

Motokurye Aytaç Öz de grev nedeniyle Buca'nın birçok sokağında çöplerin toplanmadığını anlattı. Çöplerin koku yarattığını anlatan Öz, "Manzara ortada, denilecek şey ortada. Böyle olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

CHP’li Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun sosyal medya üzerinden falcılık yaptığı ortaya çıktı

"CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI FAL İLE MEŞGUL"

CHP'li Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun sosyal medya üzerinden falcılık yaptığı ortaya çıktı.

Yurtkoru paylaştığı videoda "Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? Sorumuza ne cevap verecek? Tarot bir fal değildir, arkadaşlar. Bir bilinçaltı okuma yöntemidir. Bilgi almak isteyenler DM'den ulaşabilirler." ifadelerini kullandığı görüldü. Kısa sürede gündem olan görüntülere vatandaşlar, "İşçiler grev ile CHP'li başkan yardımcısı fal ile meşgul" ifadeleri ile tepki gösterdi.