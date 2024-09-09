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Narin Güran'ın cansız bedeni aileye teslim edildi | Narin'in ön otopsi raporunun detayları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 08.09.2024 10:03 Güncelleme: 09.09.2024 11:08
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Narin Güran’ın cansız bedeni aileye teslim edildi | Narin’in ön otopsi raporunun detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri aranan Narin Güran'ın cansız bedeni taşlarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde dere yatağında bulundu. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Narin için başsağlığı mesajı yayınlayarak "Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı. 8 yaşındaki kızın cansız bedeni sabah saatlerinde aile yakınlarına teslim edildi. Narin'in ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 24'e yükselirken, otopside ortaya çıkan ilk bulguları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de açıkladı. Karaman, Narin'in sol ayağında diz kapağının altından kopma meydana geldiğini açıklarken; "Ölüm zamanı ile ilgili net bir saptama yapılamamış." dedi.

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