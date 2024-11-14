İBB- ABB’ye “usulsüz harcama” soruşturması! O konserlere 810 milyon TL harcanmış! A Haber'de çarpıcı yorum: İmamoğlu medyası Mansur Yavaş'a golü attı!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser krizinin ardından bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlik ve konserlere harcadığı dudak uçuklatan rakamlar ortaya çıktı. Son üç yılda maliyetin 5 milyarı aştığı iddia edildi. Ortaya çıkan rakamlar sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. A Haber canlı yayınında uzman isimler ABB ve İBB'nin kamu kaynaklarını nasıl ne için kullandığına dair değerlendirmelerde bulundular. İşte satır başlıkları;

BELEDİYELER KONTROLDEN ÇIKMIŞ!

Gazeteci Abdülkadir Selvi: CHP'li belediyeler israfa son vereceğiz dediler, dürüstlük ile geldiklerini söylediler. Özellikle Mansur Yavaş'ın imajında yurtdışına giderken bile biletlerini kendi alan birisi, sade yaşayan biri denildi. Gördük ki halkçı belediyelerde halka değil konserlere harcama yapılmış. ABB'nin açıklanan SGK borcu 4,5 milyar TL'ydi bugün ise 8,8 milyar TL'ye çıkmış durumda. Çalışanların primleri SGK'ya ödenmemiş ve iki katına çıkan bir borç oluşmuş ama aynı belediye 810 milyar TL konser ödemesi yapmış. Belediyeler kontrolden çıkmış durumda.

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En çok borcu olan belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi 9,5 milyar TL ve neredeyse 30 yıldır CHP tarafından yönetiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 ay önce 4,5 milyar TL'ydi şimdi ise 8,8 milyar TL'ye çıkmış durumda.

İstanbul Büyükşehri Belediyesi'nin borcu 5,9 milyar TL konser harcaması ise 6,4 milyar TL. SGK'ya olan borcundan daha fazla.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 4,2 milyar.

Şişli Belediyesi'nin 2,5 milyar TL ve İstanbul'un merkezinden en çok vergi toplayan ilçelerden bir tanesi. İlçelerin borçları ayrı fakat ilçelerin konser harcamaları da ayrı.

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Bunların olmasının iki nedeni var. İlki CHP içerisindeki cumhurbaşkanlığı yarışında bu olaylar patlak verdi. Burada Ebru Gündeş'in konser vermesi ve Özgür Özel'in "Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı." demesi üzerine bir kaos yaşandı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı içerisindeler ve onu verdirdiği konser üzerinden vuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Her şey burada başladı. Daha sonra Ekrem İmamoğlu'na yakın bir medya var 'Saraçhane medyası'. Saraçhane medyası bu faturaları yayınladı ve üzerinde tepindi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi bizde çok önemlidir. Bunun uğruna darbeler yapıldı, hükümetler devrildi. İttifaklar kurulup bozuldu. Şimdi bunun üzerine CHP'de kıran kırana bir mücadele var. Özgür Özel bu topu kaldırdı ve Ekrem İmamoğlu medyası Mansur Yavaş'a bu golü attı. Tabi bu olayın bir yüzü diğer yüzünde de çok büyük bir israf var sanatçılara ödenen paralar var. İkincisi Mansur Yavaş'ın açıklamalarında da kamuoyunu ikna etmeyen o kurulum ücretleri bulunmakta. Yani sanatçıya 7-9 milyon veriyor fakat kurulma 40 milyon.

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KAMU KAYNAKLARI KONSER VE ORGANİZASYONLAR İÇİN HEBA EDİLMİŞ!

Organizasyonları sağlayan tek bir firma var ve ihale olmadan bütün konserleri düzenliyor, 4 gün sürecek bir konsere 4 kez kurulum yapılmış gibi ücret alınıyor ve aynı zamanda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürütüyor. Belediyenin de altyapısı kullanılıyor. Konserlerde ki hesabı dahi veremeyen belediyeler nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek gerçekten insanın aklı almıyor.