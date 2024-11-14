Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk ilk kez A Haber’de

Türkiye, 8 yaşındayken Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran davasını takip etti. Narin Güran cinayeti davasında gözler 26 Aralık'ta görülecek ikinci duruşmaya çevrildi. Kolundaki ısırık izi nedeniyle oklar ağabey Enes Güran'a merak konusu oldu.

ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ - A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

KOLUNDAKİ ISIRIK

Narin Güran'ın ağabeyi, kolundaki ısırık konusunda ise ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzüldüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmemi istemediğim için kolumu üzerine kapatarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerime ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı." İfadelerini kullanmıştı.

DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASINDA EVDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Ayrıca Enes Güran'ın daraltılmış baz çalışmasında evde olduğu belirlendi. Ağabey Güran, evin bahçesinde arkadaşları ile şüpheli hareketleri konuşuldu ve kardeşinin kaybolduğunu uzun süre yetkililere bildirmedi.

ENES GÜRAN'IN GÖZÜNDEKİ MORLUK - A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ VE YÜZÜNDEKİ MORLUĞUN GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ A HABER'DE

A Haber ekipleri de katili ve sebebini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İkinci duruşmaya sayılı günler kala Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı.