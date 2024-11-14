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ABB'de konserlere 810.000.000 TL harcanmış! A Haber'de çarpıcı yorum: İmamoğlu medyası Mansur Yavaş'a golü attı!

ABB'de konserlere 810.000.000 TL harcanmış! A Haber'de çarpıcı yorum: İmamoğlu medyası Mansur Yavaş'a golü attı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.11.2024 23:48
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milyonluk konser harcamalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 2021 yılından itibaren tüm konser harcamaları inceleneceği ortaya çıktı. Öte yandan Ankara’da düzenlenen 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş, 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi ve 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri tepkilerin odağına yerleşirken Mansur Yavaş’ın, konserlere Ankara Büyükşehir Belediyesi Bütçesi’ni kullanarak 810 milyon TL harcadığı belirlendi. A Haber canlı yayınında uzman isimler ‘konser belediyeciliği’ üzerinden kaynak aktarımı yapılabilme konusunu değerlendirdi.
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