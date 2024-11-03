CHP’de 69 milyon TL’lik konser krizi! Özel’den Mansur Yavaş’a sert tepki

CHP'li belediyelerin skandallarına her geçen bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen konserlere harcanan ücretler oldukça tepki çekti.

CHP'Lİ ABB'DEN 69 MİLYON TL'LİK KONSER

İzmir Konak Belediyesi tarafından konser için Şevval Sam'a 5.3 milyon TL ödeneceği ortaya çıkmış ancak gelen tepkilerin ardından konser iptal edilmişti. İBB tarafından da Hadise'ye 6 milyon TL ödenerek konser düzenlenmiş ve vatandaşlar ödenen ücretlere sert tepki göstermişti. Yaşananlar sonrası diğer konser adresi de Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu.

ÖZGÜR ÖZEL DAHİ İSRAFA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ebru Gündeş konseri için 69 milyon 15 bin TL ücret vereceği ortaya çıktı. Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin bu israfına CHP lideri Özgür Özel'den dahi sert tepki geldi.

Özel, 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konserine ilişkin "Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" dedi. Bu tepki sonrası Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yavaş, konserin ödemesinin gerçekleştirilmediğini, inceleme başlatıldığını ve incelemenin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamanın yapılacağını belirtti. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son günlerde bazı yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz."