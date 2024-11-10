Mansur Yavaş’ın 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı! 1 günlük konsere 10 gün teknik hizmet bedeli

CHP'li Mansur Yavaş'ın konser skandalları Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Gündeş konseri için 69 Milyon TL sözleşme yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Yavaş cephesi sanki hiç haberleri yokmuş gibi ''bir denetim komisyonu kurup araştıracağız'' demişti. Arkasından gelen Mor ve Ötesi için ödenen 71 Milyon TL ve Candan Erçetin için ödenen 80 Milyon TL ile birlikte şu an ortaya çıkan rakam 220 Milyonu buldu.

1 GÜNLÜK KONSERE 10 GÜN TEKNİK HİZMET BEDELİ

Mansur Yavaş ''Pazartesi günü açıklama yapacağız'' derken Ebru Gündeş konseri için harcanan 69 Milyon TL ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan belgeye göre Ebru Gündeş'in 16.215.000TL aldığı 10 günlük teknik hizmet parasının ise 52.500.000 TL olduğu görüldü. 1 günlük konser için 10 gün teknik hizmet bedeli çıkarılması akıllara soru işaretleri getirdi.

2021 İLA 2024 YILLARI ARASINDA ABB İÇİN 98 KONSER ORGANİZASYONU DÜZENLENMİŞ

Faturanın Festiva Organizasyon adına kesildiği görülüyor. Selahattin Çetinkaya'nın sahibi olduğu Festiva ve Enfest Organizasyon şirketlerinin ikisi de aynı adreslerde bulunuyor. Şirketlerin sosyal medya hesabında neredeyse sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çalıştıkları görülüyor. Mansur Yavaş'ın 'Az laf çok iş' sloganıyla kampanyasını yürüten Selahattin Çetinkaya'ın sahibi olduğu şirketler 2021 ila 2024 yılları arasında ABB için 98 konser organizasyonu düzenlemiş.

MOR VE ÖTESİ DE "71 MİLYONU BİZ ALMADIK" DEMİŞTİ

Mor ve Ötesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir." ifadeleri yer aldı. Ayrıca 'Mansur Yavaş'ın kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz." Denilmişti.