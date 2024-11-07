İBB’den konsere büyük bütçe: 3 yılda 5 milyar lira harcadılar

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2021 yılından bu yana farklı müdürlükler tarafından düzenlenen toplamda onlarca ayrı konser ve etkinlik ihalesi yaptı.

Söz konusu ihaleler; İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Orkestralar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

5 MİLYAR LİRADAN FAZLA ÖDEME

Sabah'ın haberine göre aralarında, kamuoyunda çok tartışılan 553 milyon liralık 100'üncü yıl konseri de dahil olmak üzere, ihale bedelleri 605 milyon 685 bin TL, 295 milyon 479 bin TL, 217 milyon 907 bin TL, 208 milyon 494 bin TL, 160 milyon 580 bin TL ve 135 milyon 876 bin TL olan birçok konser ve etkinlik düzenlendi.

Son 3 yılda düzenlenen konser ve etkinliklerin İBB'ye maliyeti 5 milyar lirayı aştı.

İHALALERİN BÜYÜK KISMI KÜLTÜR A.Ş'YE

İBB'nin düzenlediği konser ve etkinlik ihalelerinin büyük kısmını İBB iştiraki Kültür A.Ş kazandı. Söz konusu ihalelerde rekabet koşulları yok sayılarak ihaleler Kültür A.Ş'ye verildi. Kültür A.Ş'de kazandığı ihaleleri daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere taşere etti.

Yapılan ihaleler gerçek yüklenicilere doğrudan ihale edilmeyip, alt yükleniciler eliyle işlerin gördürülmesi nedeniyle, tedarik edilen mal ve hizmetler, gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara mal edildi.

Bu da İBB kasasından fazla para çıkmasına ve milyonlarca lira kamu zararı oluşmasına neden oldu.