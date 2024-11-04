Konsere 69 milyon TL ödeyen ABB’nin SGK borcu arttı: Tam 8.3 milyar TL

CHP'li belediyelerin konser krizlerine tepkiler gelmeye devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), SGK'ya olan borcu için tek kuruş ödemediği ve SGK'ya olan borcu 8.3 milyar TL'ye çıktığı öğrenildi.

İzmir Konak Belediyesi tarafından konser için Şevval Sam'a 5.3 milyon TL ödeneceği ortaya çıkmış ancak gelen tepkilerin ardından konser iptal edilmişti. İBB tarafından da Hadise'ye 6 milyon TL ödenerek konser düzenlenmiş ve vatandaşlar ödenen ücretlere sert tepki göstermişti.

SGK BORCU 8.3 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Yaşananlar sonrası diğer konser adresi de Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ebru Gündeş konseri için 69 milyon 15 bin TL ücret verdiği ortaya çıktı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu 8.3 milyar TL'ye çıktı.

ABB'nin konser harcamaları sonrası SGK'ya olan milyarlarca borç dikkat çekti. 2024 Mart'ta SGK'ya prim borcu borcu 5,7 milyar olan ABB'nin borcu 2,6 milyar lira arttı ve 8,3 milyar liraya yükseldi.

5 YILDA 50 KAT ARTTI

Şubat 2019'da SGK'ya olan borcu 160.4 milyon TL olan ABB'nin bu borcu Mayıs 2029'da 225.3 Milyon TL, Ekim 2020'de 567.7 Milyon TL'ye, Aralık 2021'de ise 1 Milyar TL'ye çıktığı öğrenildi. Borç ödemesini yapmayan ABB'nin borcu Aralık 2022 yılında 1.7 milyar TL'ye çıkarken, Aralık 2023'te ise bu borç 4.5 milyar TL'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "borçlarını ödeyin" çağrısın rağmen borç ödemesinde ihmalkar davranan ABB'nin borucu Mart 2024'te 5.7 milyar, Eylül 2024'te ise 8.3 milyar ile zirveye çıktı.

SAYIŞTAY ABB'Yİ UYARMIŞTI

Sayıştay'ın raporlarına göre ABB iştiraki olan ASKİ, BELKA, BELPA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA'nın yüklü miktarda SGK ve vergi borcu olduğu belirlenmişti.

Raporlara göre; BELPA, PORTAŞ, BUGSAŞ'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı öğrenildi. BELPA'nın yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu, geciken bu borçlar nedeniyle şirkete bir de yüksek miktarda gecikme zammı ve faiz gibi ilave maliyetler çıktığına değinilmişti.

PORTAŞ'ın da, şirketin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği yer aldı. ABB'ye ait ASKİ, BELKA ve ANFA da ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar Türk lirasına ulaştığını, borçların yüzde 67'7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu belirtirken en çok prim borcu olan ABB'nin AK Parti döneminde 225 milyon lira olan borcunun 5 milyar 751 milyon liraya çıktığını aktarmıştı.