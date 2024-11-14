Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı! Türk mühendisler görevde

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da yükseliyor. Nükleer santral 800'ü aşkın Türk mühendisin elinde şekilleniyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk ünitesi 2025'te devreye alınacak. Çalışma tüm hızıyla sürüyor.

Nükleer santral 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacak. Betonarme yapı nükleer reaktör ünitesini dış etkilerden koruyacak. 4 reaktör aynı anda inşa ediliyor. Akkuyu Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. 60 yıl boyunca kesintisiz enerji sağlayacak. Hedef 2028 yılında Akkuyu'da tüm reaktörlerin devreye alınması. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.

Halil İbrahim Uğur: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapımı için yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bizler şu anda A Haber ekibi olarak Türkiye'de ilk nükleer güç enerjisinin üretileceği noktadayız ve sizlere şu anda ilk reaktörü gösteriyoruz. Akkuyu'da bulunan ve reaktör 1 2 3 ve 4'te ayrı ayrı çalışmalar yürütülüyor.

PASİF ISI GİDERME SİSTEMİ

Elbette ilk reaktör oldukça önemli ve şu anda ilk reaktör binasının kubbesinin betonlama işlemi tamamlanmış durumda. Bu aşama oldukça önemli çünkü dış koruma kabuğu güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden bir tanesini oluşturuyor. Sağlam betonarme yapı reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde korumuş olacak dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması nükleer güç santralinin güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamaya olanak sağlamış durumda.

Betonlama işleminde iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu kullanıldı. Dört ayrı aşamada yapılan betonlama işlemi 104 gün sürdü. Dış koruma kabuğunun bu kısmına toplam 3 bin 511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımı yerleştirildi. Yani burası oldukça güvenli bir alan olmuş oldu.

Türkiye'nin rüya projesi! (Ekran görüntüsü / A Haber)

9 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME DAYANIKLI

Diğer taraftan baktığımızda ileri teknoloji Rus tasarımı VVER 1200 reaktörüne sahip modern güç ünitelerinin reaktör binaları dış ve iç olmak üzere çift koruyucu kabuk sistemiyle donatılmış durumda. Dış ve iç koruma kabukları nükleer güç santralinin yüksek düzeyde güvenliğini sağlıyor dış koruma kabuğunun içinde bir de iç koruma kabuğu bulunuyor. İç koruma kabuğu reaktör binasının hem sızdırmazlığını sağlıyor hem de boru hatları ve kutulu vinç için destek görevi görüyor. 9 şiddetindeki bir depreme burası dayanabiliyor. Herhangi bir hasar görmüyor. Yine kasırga ya da olağanüstü doğa olayına baktığımızda 60 mil saate kadar da yine burası herhangi bir zarar görmüyor ve en sert koşullarda bile dayanacak şekilde tasarlanmış durumda.