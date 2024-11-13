Narin Güran davasının sanıklarına kameralı gözetim!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunmuştu.

Narin davasının sanıklarına kameralı gözetim! NARİN DAVASININ SANIKLARINA KAMERALI GÖZETİM! Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Bu kişilerden 4'ü hakkında dava açıldı ve yargılama başladı.

Narin Güran cinayeti davasının görüldüğü mahkeme (AA)

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ve cesedi gömen Nevzat Bahtiyar, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. 300 kişilik büyük salonda görülen Narin davası 3 gün sürdü. Duruşmada, 45 saat boyunca 30 avukat, 26 tanık ve 4 sanık konuştu.

GÖZLER 26 ARALIK'A ÇEVRİLDİ

Saatlerce süren savunma, suçlamalar, tartışmalara rağmen Narin Güran'ın neden ve kim tarafından öldürüldüğü yine ortaya çıkmadı. "Katili ve sebebi" bilinmeden yapılan yargılamada, gözler 26 Aralık'ta yapılacak 2'inci duruşmaya çevrildi. İkinci duruşma, "Bir itiraf gelir mi?" diye merakla bekleniyor.

EK RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarıyla ilgili yeni rapor isterken A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bölgeden son detayları aktardı.

Yılmaz'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Herkesin gözü kulağı Diyarbakır 8.'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olması bekleniyor. Narin'e kıyanlar yargı önünde bir kez daha hesap verecek. Mahkeme başkanı ve heyetinin bazı talepleri olmuştu. O talepler de şuan için değerlendirilmeye alındığı ve hazırlıklarının yapılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Hem Şahin Gözü kamera ile aynı zamanda da daraltılmış baz çalışmasının nasıl çalıştığı içeriği nedir? Konuyla ilgili ek rapor istendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili çalışmasına devam ediyor. 4 şüpheli bulunuyor dosya içerisinde yapılan daraltılmış HTS kayıtlarında baz istasyonu verilerine göre 4 kişinin aynı yerde olduğu tespiti de yapıldı. Bütün gözler 26 Aralık'a çevrilmiş durumda. Köyde olan bitenleri aktarmaya devam edeceğiz. Köyde sessizlik halen devam etmekte. Narin'in mezarına ziyaretçi akını gerçekleşiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler dua ediyorlar.

Narin Güran ve sanıkları

SANIKLARA KAMERALI GÖZETİM

Tutuklu 12 sanığın Diyarbakır'daki 6 ayrı cezaevine dağıtıldığı, en önemli isimler Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran Diyarbakır'daki 'yüksek güvenlikli' cezaevinde tutulduğu belirtildi. İki ismin aynı cezaevinde olduğu ama farklı bloklarda tutulduğu, birbirlerini görme veya iletişim kurma imkanları olmadığı bildirildi.

Ağabey Enes Güran'ın T tipi anne Yüksel Güran'ın da kadın cezaevinde kaldığı söylendi.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran (DHA)

TEK KALIYORLAR

Sanıkların tek kişilik bölümlerde kaldığı, odalarında televizyonların da olmadığı belirtildi. Cezaevindeki sanıkların haftada 30 dakika telefonla görüşme hakkı olduğu, açık görüş yapamadıkları ancak ismini verdikleri üç kişi tarafından haftanın ilk dört gününden birinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Aynı cezaevindeki Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın ziyaretçi günlerinin çakışmamasına da dikkat ediliyor. Avukatları da istediği zaman ziyarete gidebiliyor. İlgili mevzuata göre haftada sadece 3 bin 500 lira harcayabiliyorlar. Bu parayı nakit olarak yanlarında bulunduramıyorlar.

Cezaevinin kantininden fiş ve makbuz ile alışveriş yapabiliyorlar. Kantinden buzdolabı, semaver ve vantilatör gibi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorlar. Şimdiye kadar birbirleriyle görüşme talepleri yok. Olsa da bu talep mevzuata uygun olmadığı için kabul görmeyecek. Herhangi bir taşkınlık veya disiplinsizlik de şimdiye kadar olmadı.

Nevzat Bahtiyar (DHA)

HER TEMAS TAKİPTE

Yatak ve yaşam alanı ayrı olan koğuşlarda sadece yaşam alanı (oturma bölümü) kameralarla takip ediliyor. Yaşam ve yatak alanı ortak olan koğuşlarda ise kamera yok. Sadece koridorlar kamera ile kayda alınıyor. Ancak infaz koruma memurlarının üzerinde yaka kamerası var. Tutuklularla her temasları bu kameralarla kayda geçiyor. Böylece işkence, kötü muamele veya benzeri isnatlara karşı da tedbir alınmış oluyor.