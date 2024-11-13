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Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım: İklim eylemi için geleceğe umut

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 10:23 Güncelleme: 13.11.2024 10:26
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Emine Erdoğan’dan COP29’a ilişkin paylaşım: İklim eylemi için geleceğe umut

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP29 zirvesinin, iklim eylemi için ortak bir gelecek inşa etme yolunda umut verdiğini belirtti.

Gençlerin çevreye duyarlı çabalarını ve Azerbaycan'ın bu süreçteki vizyoner liderliğini görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Erdoğan, samimi ev sahipliği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva'ya gönülden teşekkür etti.

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