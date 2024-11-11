Narin’i kim öldürdü? A Haber’de çarpıcı iddia

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

Narin cinayeti davasında mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00'a ertelemeye karar verdi.

BABA GÜRAN A HABER'DE: BENİM KIZIMI NEVZAT ÖLDÜRDÜ

Küçük Narin'in katilinin kim olduğu halen çözümlenemezken baba Arif Güran, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte Arif Güran'ın açıklamaları:

"Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bırakacak ki ben onunla yaşayayım.

Allah'ın izniyle bu olay çözülecek. Benim kanaatim benim kızımı Nevzat Bahtiyar katletti. Bu insan acımasız bir insandır. Narin'in annesi ve Enes'in verdiği ifadede salonda çok insan ağladı. Beni namusum, kızım ve oğlumda itham ediyorlar. Dünyada en zor olan şey bunlardır. Nevzat hemen hemen 1 saat ifade verdi. Sadece 2 kelime söyledi. "Salim beni çağırdı çocuğu buradan aldım götürdüm" dedi. Her şeyi biliyor ancak diğer soruları hatırlamıyor."

Emekli Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayer de Narin cinayetine ilişkin A Haber ekranlarında önemli ifadeler kullandı.

İşte Bayer'in sözleri:

ANNE SAMİMİYETSİZ ROL YAPIYOR

"Ailenin hareketlerini ben radara aldım. Olay olduğunda tüm oklar amcayı gösteriyordu. Anne asla güven vermiyor. Enes'in kolundaki ısırıkla ilgili anne ve amcanın radara alınmasını söyledim. Annede samimiyetsiz davranışlar belli ve rolünü iyi yapıyor muyum diye çevresine bakıyor. "

EĞER NEVZAT ÖLDÜRMÜŞ OLSAYDI...

"Baba anneye göre biraz daha farklı olsa da benzer. Bu aile eğer katilin Nevzat olduğunu bilseydi o gece Nevzat'ı ailesiyle birlikte yakarlardı. Ata erkil aileler vardır ama burada amca erkil bir aile var. Babanın davranış biçimleri birbirlerini tutmuyor. Bu ailede çelişki dolu."