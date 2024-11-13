BRICS’ten Türkiye’ye ortak üyelik teklifi: Bakan Bolat duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Bolat'ın sözlerinde öne çıkanlar:

TÜKETİM İTHALATI ARTIYOR MU?

Kırmızı etle alakalı bir fiyat şişmesi olmuştu. Bu noktada tarım ve orman bakanlığı et ithalatında yeni düzenlemeye gitti ve bu da ithalatta artışa neden oldu.

ALTIN KOTASINDA DÜZENLEME OLACAK MI?

Tartışılacak bir şey yok. Bizim kan ter içinde kazandığımız ihracat bedellerini tamamen altın ithalatına terk edemeyiz. Altın ithalatında 13 milyar dolar gerileme oldu.

Arşiv (AA)

"2025 YILI ÇETİN GEÇECEK"

2025 yılı çetin geçecek. Pazarlarımıza saldıracaklar. Avrupa'nın ithalatı yüzde 10'a yakın küçüldü. O yüzden ihracatı artırıp ithalatı azaltarak dış ticaret açığını düşürmemiz çok büyük bir başarı.

2025 yılında bizi güllük gülistanlık bir bahçe beklemiyor. Dikenlerle, mayınlarla dolu bir alanda yürüyeceğiz.

Trump yönetiminin alacağı karaları öngörmek mümkün değil ama tahmin edilebilir. Ticaret alanında ve yatırımlar alanında daha parlak olmasını temenni ediyoruz.

İHRACATÇILAR İÇİN YENİ DESTEKLER GELECEK Mİ?

Gerek Merkez Bankamız gerekse Hazineyle görüşme içerisindeyiz. Ticaret bakanlığının mütevazi bütçesinin yüzde 60'ı ihracatçılara veriliyor. Önümüzdeki yıl da bu şekilde gerçekleşecek. Küresel ihracatta bir zirve gerçekleştirdik.

Başkan Erdoğan BRICS'te (AA)

TÜRKİYE BRİCS'E ÜYE OLACAK MI?

Brics dünya milli gelirinin yüzde 25'ini oluşturan önemli ülkelerin yer aldığı bir iş birliği örgütü. Brics doğu batı kutuplaşmasını andırıyor. Popülaritesi artıyor. Türkiye'nin üyelikle alakalı statüsüne gelince Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi. Bu Brics'in geçiş süreci. Brics'e girmek dünyanın bütün önemli platformarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir.

İSRAİL'E TİCARETİN DURDURULMASI

İsrai'e ticaret iddialarıyla Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak İsrail'in bu saldırılarını durdurma çabası içindeyiz.Türkiye bütün diplomatik yolları denedi. 85 bin ton sağlık yardımını 8 aylık süre zarfında bölgeye ulaşmasını sağladık. Aralık başlarında 10 günlük bir ateşkes sağlandı. İsrail'in katliamları hızlanmaya başlayınca ticaretin azaltılması için çok büyük bir çaba sarf ettik ve oranları düşürdük.

"TİCARETİ DURDURMAMIZA İSRAİL ÇOK KIZDI"

İsrail'le ticareti durdurmamıza İsrail çok kızdı. Çünkü kimsenin kendisine meydan okuyamayacağını, arkasını ABD'ye dayamış bir ülke olarak kendini görüyordu. Cumhurbaşkanımızın meydan okumasını, sizi her yere şikayet edeceğiz diyerek parmak gösterdiler. Biz İsrail'le ticareti durdurunca, Filistin hükümeti 'bizim Türkiye ürünlerine ihtiyacımız var. 6 milyon insan yaşıyor' dediler. Filistin'e kozmetik ürün gönderilmesine bile 'Ne ihtiyaçları var' dediler. Kozmetik kategorisi altında sabun, şampuan gönderiliyor. Filistin'e layık görmüyor musunuz?

Güyya Tüpraş Derince'den İsrail'e petrol gönderiliyor' diyerek bot hesaplardan yalanlar ortaya attılar. Yalan yanlış isimlerle 'düpedüz yalan beyanları' servis ediyorlar. Hepsinin cevabını verdik. Filistin'deki şehitlerimiz üzerinden İsrail'le ticaret iddialarıyla istismar yapıyorlar. Hamas liderleri şehit edildiğinde, başsağlığı mesajı bile yayınlamadılar. Asıl İsrail dostları onlar. Filistin konusunda samimi olan vatandaşlarımız bu yalanlara kanmasınlar. Bunun dışında hatırlarsanız 9 Nisan'da kısıtlayıcı tedbirleri aldığımızda, 'İsrail'e jet yakıtı gönderiliyor' dediler. Saatler içinde çürüttük.