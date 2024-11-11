Narin cinayetinde katil kim? İlk kez A Haber’de açıkladı: 3. bir katil adayı var

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 7 Kasım'da başladı. 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelendi.

YENİ ŞÜPHELİ DEVRAN GÜRAN MI?

A Haber ekranlarında cinayete ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Gece Ajansı programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abduraahman Şimşek canlı yayınca cinayete ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Şimşek cinayette 3. bir katil adayının olabileceğini belirterek "Devran Güran tutuklu ve cezaevinde. Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek:

"Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum. O ifadeyi verip siz okursanız, onun üzerine konuşabiliriz. Bu kişi Salim Güran'ın oğlu Devran Güran. Ve olay yerinde o bölgede o da var. Bugüne kadar hep diyorduk ya, amca yeğeni için neden böyle bir organizasyon yapsın, diye konuşuyorduk ancak ve ancak kendi evladı için, kendi evladı olsa insan düşünür diyorduk.

Bu saatten sonra artık 3. bir katil adayı olarak Devran Güran'ı ilk kez burada açıklıyorum. Devran Güran 22 yaşında ve Enes Güran'la çok samimi. Devran Güran tutuklu ve cezaevinde. Yüzde 50 Devran Güran'da bu cinayete iştirak etmiş olabilir.