Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan dikkat çeken ifade! Gizli toplantı yapıldı mı?

Narin Güran cinayeti davasının 2. gününde tanık ağabey Baran Güran'ın ifadelerinin alınmasıyla başladı.

MAHKEME BAŞKANI: Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var.

BARAN GÜRAN: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum, saat 7-8 gibi kardeşim Muhammet aradı Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım.

HAKİM: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış.

BARAN GÜRAN: Gizli toplantı evde mi olur? Bakan geliyor evi boşaltın diyorlardı Bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

HAKİM: Kadınlar kavgası?

BARAN GÜRAN: Ben orada değildim. Hakim: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye

BARAN GÜRAN: Herkes gergin. Hakim: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.

BARAN GÜRAN: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.

HAKİM: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu? Baran Güran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi ölse ben bilirdim dedi kaçırılmış dedi biz de kaçırılmış sandık.