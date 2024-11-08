Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken ifade! Gizli toplantı yapıldı mı?
Narin Güran cinayeti davasında 2. gün duruşması yapılıyor. Ağabey Baran Güran'ın ifadesinde dikkat çeken detaylara yer verildi. Mahkeme Başkanı ağabey Güran'a "Köyde gizli toplantı" iddialarını sordu. Baran Güran soruya "Gizli toplantı evde mi olur? Bakan geliyor evi boşaltın diyorlardı Bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı." dedi.
Narin Güran cinayeti davasının 2. gününde tanık ağabey Baran Güran'ın ifadelerinin alınmasıyla başladı.
MAHKEME BAŞKANI: Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var.
BARAN GÜRAN: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum, saat 7-8 gibi kardeşim Muhammet aradı Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım.
HAKİM: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış.
BARAN GÜRAN: Gizli toplantı evde mi olur? Bakan geliyor evi boşaltın diyorlardı Bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.
HAKİM: Kadınlar kavgası?
BARAN GÜRAN: Ben orada değildim. Hakim: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye
BARAN GÜRAN: Herkes gergin. Hakim: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.
BARAN GÜRAN: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.
HAKİM: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu? Baran Güran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi ölse ben bilirdim dedi kaçırılmış dedi biz de kaçırılmış sandık.