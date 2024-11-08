Narin davasının seyrini değiştirecek gizli tanık ifadeleri! Katil amca Salim Güran değil mi?

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Narin Güran cinayetinin davası dün başladı. Tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ifadelerini verdi. Taraflar birbirlerini suçladı.

A Haber ekipleri hem adliyede hem vahşetin yaşandığı köyde haber nöbetini sürdürüyor. Duruşmanın 2. gününde Narin'in otopsisi anlatılırken baba Arif Güran fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Sabah gazetesi Haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili bomba bilgileri canlı yayında anlattı. İşte tüm detaylar…

Davanın seyrini değiştirecek gizli tanık ifadeleri! DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK GİZLİ TANIK İFADELERİ! GİZLİ TANIKTAN BOMBA İDDİALAR

Sabah gazetesi Haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Bir itirafçı var ve bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir. Stratejik bilgiler verdi. Soruşturma bambaşka bir yere gidebilir. Bu mahkeme sürecinde duyulmadı ve 1 haftalık bir durum. Bir gizli tanık var. Verdiği ifadelerle şu an konuşulan her şeyi yerle bir eden açıklamalar var.

KATİL AMCA OLMAYABİLİR Mİ?

Gizli tanık ile ilgili olarak süreç yürütülüyor ve ifadeler alınıyor. Şu anda 'herkes katil kim?' diye konuşuyor? Nevzat Bahtiyar'ın söylemiyle Salim Güran Narin öldürdü ancak gizli tanığın ifadelerinden şunu anlıyoruz katil amca da olmayabilir. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma burada titiz bir çalışma yürütüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DURUM DEĞİŞECEK

Şu anda odaklanan noktadan bambaşka bir yere gidebiliriz. Salim Güran öldürmedi ama cinayeti örtbas etmek için tanıkları yönlendirme konusunda büyük rolü var. Nevzat Bahtiyar'ı çağırıp cesedi yok dediği kısım da var. Dosyaya yeni giren gizi tanık amcanın öldürmemiş olabileceğini başkaca bir durumdan bahsediyor. Şu anda soruşturmanın gidişatı için o kısmı aktarmak istemiyoruz ancak önümüzdeki günlerde bunu öğreneceğiz.

Ben katil zanlısının Enes Güran olduğunu değerlendiriyorum. Bir insanın kolundaki o bölgeyi ısırması kolay bir durum değil. Sırtında çizikler, gözaltında morluklar var. Bu durumu Enes Güran sağlıklı şekilde açıklayamıyor ve ifadelerini sürekli olarak değiştiriyor.

ÖRTÜŞEN DELİLLER

Gizli tanı soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran arasındaki münasebetten bahsediliyor. Ancak durum farklı olabilir. Verdiği bilgilerle örtüşen deliller jandarma tarafından bulundu. Dün mahkeme başkanının Enes Güran ve Salim Güran'a sorduğu sorulardan bir durum olduğunu anlıyoruz. Amca ve anne arasındaki ilişki üzerine kurulan bir yalan sistemi var ancak buradan doğruyu istediğiniz kadar uğraşın çıkaramazsınız. İşte gizli tanık bu durumu değiştirdi.

İNTİHAR İÇİN TEDBİR ALINMALI

Eğer aile gerçeği açıklamazsa savcılık bunu ortaya koyacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Enes Güran'ın cezaevinde intihar etmemesi için çok iyi güvenlik önlemleri almalı.

Kısıtlı olarak söyleyebileceğim kadarıyla Enes Güran ailesini tehdit ediyor, 'Beni korumazsanız intihar ederim' gibi cümleler kullanıyor. Aile Enes'i kaybetmemek için koruma yöntemi uyguluyor. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre yasak bir münasebet var ve cinayet bundan dolayı işlendi. Olay gününe bakarsak Narin Kur'an kursundan gelecek evde Enes, Muhammed ve Eren Güran var. Yani ev doluyken her şeyi bırakıp farklı işlere gireceksiniz. Bu çok akla oturan bir durum değil.

Gizli tanık ağabey Enes Güran ile ilgili bir durumu işaret ediyor. Adli makamlarda durumu delillendirdi. İşte ben bu yüzden Enes'in cezaevinde iyi korunması gerektiğini düşünüyorum. Aile de gerçeği biliyor ancak ortaya çıkmasını istemiyor. Gzili tanığın can güvenliği de çok önemli çünkü öldürülmekten korkuyordu. Kimlik bilgileri asla deşifre olmayacak. İşaret ettiği noktalar adli delillerle örtüştürüldü.