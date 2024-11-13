Tunceli’den acı haber! 1 polisimiz şehit oldu

Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanan Polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım | Görüntü-A Haber

Yerlikaya, şehide Allah'tan rahmet; kederli ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine de baş sağlığı diledi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğu haberi, Ceyhan ilçesinde oturan ailesine Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan babası Mehmet (68) ve annesi Meryem Yiğit'i (67) emniyet personeli sakinleştirdi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

İlknur Yiğit ile evli olan şehit Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere yarın helikopterle Ceyhan'a getirilecek.