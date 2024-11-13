Tunceli'den acı haber! 1 polisimiz şehit oldu
Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen kaza sonucu yaralanan Polis memuru Yiğit Can Yiğit kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit için taziye mesajı yayınlarken acı haber Adana'daki baba ocağına ulaştı.
Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanan Polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadesini kullandı.
Yerlikaya, şehide Allah'tan rahmet; kederli ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine de baş sağlığı diledi.
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğu haberi, Ceyhan ilçesinde oturan ailesine Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan babası Mehmet (68) ve annesi Meryem Yiğit'i (67) emniyet personeli sakinleştirdi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
İlknur Yiğit ile evli olan şehit Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere yarın helikopterle Ceyhan'a getirilecek.