13 Kasım 2024, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 20:21
ABONE OL
Başkan Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Federasyon üyelerinin Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şafak Müderrisgil'i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Müderrisgil, Türk tenisine desteklerinden ötürü de tüm tenis camiası adına şükranlarını arz etti." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör