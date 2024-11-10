Mansur Yavaş’ın konser israfına AK Parti’den sert tepki: Hesabını verin

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş, 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi ve 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlemesi tepkilerin odağına yerleşti. Belediye kaynaklarının konserlere akmasına tepkiler sürerken Mansur Yavaş'ın gelen tepkileri Cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlamasını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sert sözlerle eleştirerek "Sizin şu anda Cumhurbaşkanı adaylığınız parti içi meselenizdir ve bizi çok ilgilendirmez. Ama belediye bütçesinin boşaltılması milletimizin meselesidir ve hepimizi ilgilendirir. Önce konserlere verilen şaibeli paraların hesabını verin." dedi.

"ŞAİBELİ PARALARIN HESABINI VERİN"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin açıklamada bulundu. Özcan,. "Şartları tutan herkesin Cumhurbaşkanı adaylığı hakkı vardır, Sizin de adaylık hakkınız vardır ama bu hakkı kullanırken Ankara'nın hakkını yiyemezsiniz, yediremezsiniz. Milletin milyonlarca lirasını siyasi hesaplarınız uğruna kullanamazsınız, bütçe oluşturamazsınız. Önce konserlere verilen şaibeli paraların hesabını verin." şeklinde konuştu.

Özcan Yavaş'a tepki gösterdiği açıklamasında Belediyeci, organizatör ve sanatçılar arasında oluşan organize işler açığa çıkınca bir anda konuyu anketlere ve Cumhurbaşkanı adaylığınıza çekmeniz, Başkentin üzerine düşürdüğünüz bu lekeyi gizlemeye, gündemi değiştirmeye yetmeyecektir." dedi. AK Partili Özcan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sizin şu anda Cumhurbaşkanı adaylığınız parti içi meselenizdir ve bizi çok ilgilendirmez. Ama belediye bütçesinin boşaltılması milletimizin meselesidir ve hepimizi ilgilendirir. Sayın Cumhurbaşkanımız siz ve avanenizle ayrı kulvardadır. Parti içi adaylık çekişmelerinizi gerekçe yaparak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde patlayan skandalı örtemezsiniz. Siz anketlerde yüksek çıktığınız iddiasıyla başınıza bu skandal gelmedi, bu skandal patladığı için sözde anketlere sığındınız."

Daha önceleri siyaset sorulduğunda "Halk bana Ankara görevi verdi, işimize bakıyoruz" diyen Sayın Mansur Yavaş'ın bir anda Cumhurbaşkanı adaylığını öne çıkarması düşük profilli bir saptırmadır ve boşa gidecektir. Niyet belli, zamanlama ilginçtir. Ne yaparsanız yapın, konserler yoluyla belediyenin içinin boşaltılmasının hesabını vermekten kaçamayacaksınız. Uydurduğunuz gündemler, bir anlamda suçüstü niteliğinde olan konser soygunlarının hesabını sormamızı engelleyemeyecektir.

Kul hakkı kavramını o kadar çok malzeme etmiştiniz ki, şimdi onu istismar edenlere karşı ilahî adalet tecelli ediyor. Suni gündem oluşturma çabanız hiçbir karşılık bulmayacak, boyalarınızı dökmeye devam edeceğiz.