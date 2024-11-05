CHP’li ABB’nin konser skandalında bir yenisi daha! 71 milyon TL ödedikleri ortaya çıktı

29 Ekim kutlamaları kapsamında Ebru Gündeş'e konser ücreti olarak 69 milyon TL ödeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tepkilerin odağındayken bu kez bir skandal daha ortaya çıktı. Mayıs ayında konser veren Mor ve Ötesi'ne 71 milyon TL ödemesine AK Partiden sert tepki geldi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ebru Gündeş konseri için 69 milyon 15 bin TL ücret vereceği ortaya çıkmış ve Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin bu israfına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel "Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" demişti.

MOR VE ÖTESİ GRUBUNA 71 MİLYON TL ÖDENDİ!

69 milyon TL'lik konser tartışmaları sürerken bu kez bir skandal daha tepkiye neden oldu. CHP'li belediyenin mayıs ayında düzenlenen Mor ve Ötesi konserine tam 71 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Belediye kaynaklarının yatırıma değil de konserlere gitmesine AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi.

AK PARTİDEN SKANDALA TEPKİ GECİKMEDİ

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, konser skandalına sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP'li yönetimin Ankara'da tek bir proje yapmadıklarını belirterek "Konser için 69 MİLYON ₺'ye anlaşma yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın mayıs ayında yine konser için 71 MİLYON ₺ ödediği ortaya çıktı. Ankara'ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara'ya ihanettir bu!" dedi.

ABB tarafından 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mor ve Ötesi konseri | Görüntü-DHA

"2024'TE 30 KONSER ORGANİZE ETMİŞ"

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta da CHP'li ABB yönetimini sert sözlerle eleştirerek belediyenin 69 milyon liralık konserini organize eden organizasyon firmasının aynı zamanda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten ajans olduğunu söyledi. Usta, sözlerinde "Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler. Basına da yansıyan bilgilere göre Bu ajans, 2019'dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024'te 30 konser organize etmiş. Mansur Yavaş da sözde olan bitenden habersizmiş gibi soruşturma açıp, iddiaları yalanlamış. Kendi belediyesindeki icraatlardan bihaber, alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor" ifadelerine yer verdi.

"MOR VE ÖTESİ'NE 71 MİLYON VE ÖTESİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise Mansur Yavaş ve yönetimini "Mor ve Ötesi'ne 71 milyon ve ötesi. Ankaralıya çorbadan ötesi yok. Kaşıkla verip kepçeyle almak bu olsa gerek" diyerek eleştirdi.