Dışişleri'nden İsrail'e "ilhak" tepkisi: Açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin 'ilhak' açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz.

Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır.

İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" denildi.