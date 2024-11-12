Başkan Erdoğan’dan Bakü’de diplomasi trafiği! İngiltere Başbakanı Starmer’le kritik temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Starmer bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı alandaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan - Keir Starmer görüşmesi (12.11.2024 Bakü / A HABER ARŞİV)

İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi. Bölgesel ve küresel meselelerin de masaya yatırıldığı görüşmede Başkan Erdoğan Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini belirtti. Görüşmede ayrıca Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirme ve ticaret hacmini artırma konuları da ele alındı.

İletişim Başkanlığından Başkan Erdoğan - Starmer arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklama (X)

İşte İletişim Başkanlığından yapılan açıklama

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabul etti.



Görüşmede Türkiye ve İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ı Azerbaycan lideri Aliyev böyle karşıladı (A HABER)

ALİYEV KARŞILADI! KUCAKLAŞARAK SELAMLAŞTILAR

Zirvenin yapılacağı alana gelen Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. Başkan Erdoğan ile Aliyev kucaklaşarak selamlaştı.