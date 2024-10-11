Sucukta baş eti zeytinyağda gıda boyası! Taklit ve tağşişte yeni liste

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada yapılan hileleri ifşalamaya devam ediyor. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıkmasının yankıları sürerken, Bakanlık 11 Ekim 2024 tarihli yeni listeyi kamuoyu ile paylaştı. Listede zeytinyağ, bal, kekik ve sucuk gibi ürünlerdeki hileler yer aldı.

BİR FİRMA 5 FARKLI MARKA İLE HİLE

Listede bulunan Onay Ticaret - Sabri Akın isimli firmanın Ayvalık İncisi, Körfez Altınova, Meşe Diva, TVK Tarım ve Egelim Naturel Olive Oil isimli marka etiketleri ile sattığı zeytinyağlarına "tohum yağları" karıştırdığı belirlendi.

11 Ekim 2024 tarihli zeytinyağı taklit ve tağşiş ürünler listesi (Tarım Bakanlığı)

Yeryüzü Gıda isimli firma ise Egetat, Ayvalık Tat, Cunda Bizimköy markalarıyla sattığı zeytinyağlarına hile karıştırdı. Bu ürünlerde de "tohum yağı" tespiti yapıldı.

SSC Grup Tarım Gıda isimli firma da Özdedeoğlu ve Zeytinören markaları ile sattığı zeytinyağlara hile karıştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Ekim 2024 taklit ve tağşiş ürünler listesi

PİLİÇ SUCUKTA BAŞ ETİ

Mustafa Akıner Et ve Et Ürünleri isimli firma tarafından satılan "Akın-Türk" isimli ısıl işlem görmüş piliç sucukta "sakatat (baş eti)" tespit edildi.

BALDA TAKLİT

Saf Naturel Bal Gıda isimli firmanın sattığı "Sade Natural Bal" isimli üründe de taklit ve tağşiş tespit edildiği duyuruldu.

Tarım Bakanlığı sağlığı tehlikeye atan ürünler listesi (11 Ekim 2024)

SAĞLIĞI DA TEHDİT EDİYORLAR

Sağlığı tehdit eden ürünler listesinde ise Peril Gıda Alkolsüz İçecekler firmasına ait "48 Hours" isimli marka "ilaç etken maddesi" tespiti ile kendisine yer buldu.

Nur Baharat - İrfan Demir- isimli firmanın da "Bodymelt 30 Days" isimli ürününde "ilaç etken maddesi"ne rastlandı.

Eymen Heco isimli firmanın "Hairat Halep Zeytinyağı" isimli ürünü de halkın sağlığını tehlikeye atanlar listesine eklendi. Firmanın ürününde "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildiği duyuruldu.