Beyaz Saray'ın kapıları Donald Trump'a açıldı! Yeni dönemin şifreleri A Haber'de

13:34 06 Kasım 2024

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay: Benim konum ABD. ABD tarihi, ABD devlet sistemi, ABD siyaseti vs. Yani benim ana konum bu olduğu için ben bununla yatıp bununla kalkıyorum. En keyifsiz en bayılmadığım seçim süreciydi bu. Birçok sebebi var. Birincisi daha 4 gün önce ABD’den döndüm. Ondan 15 gün önce de bir kere de batı yakasına gittim. Çünkü bu işlerle ilgili biraz konuşacaksanız sahayı bilmeniz gidip gelmeniz lazım. Ruh yoktu hatta köşemde de yazdım ruhsuz seçim diye. Sokakta da o hava yoktu.

Bir sürprizle karşılaştık mı? Mesela 2016 sürprizdi. Hatta açık konuşayım yüz yılın sürprizi bile denebilir. Bu çok sürpriz bir seçim değildi. Bu seçimin galibi sabah uyandığımızda Kamala Harris olsaydı aaa demezdik. Trump oldu yine aaa demedik. Ortada duran bir seçimdi. Veriler bu.

Ben genelde bu kadar net konuşmak istemem ama Nevada’yı, Arizona’yı, North Carolina’yı ve Georgia’yı bu seçimin salıncaklarından 7 eyaletten dördü Trump’a verir dedim. Nitekim aldı.