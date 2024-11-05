05 Kasım 2024, Salı
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Devlet Bahçeli "İmralı" çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. “Kürt kardeşlerimizle aynı cephedeyiz” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Terörün kökü kazınacaktır” dedi. Bahçeli “Teröristbaşı DEM grubuna gelip terörün bittiğini açıklasın” ifadelerini kullandı.