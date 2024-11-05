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MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 11:57
Güncelleme:05.11.2024 11:58
Toplantının ardından gazetecilerin "İmamoğlu" sorusuna yönelik Bahçeli, "Siyasetini tasvip etmiyorum. Görüşmeyi uygun bulmuyorum." dedi..
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