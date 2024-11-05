05 Kasım 2024, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürtler başka terör örgütü başkadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kürtler başka terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayet ülkemize ve milletimize yapılacak en şedid kötülüktür. Kürtler kardeşimizdir. Milletimizin eşit ve onurlu mensuplarıdır. Terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronu silah tutan kuklasıdır." ifadelerini kullandı. Bahçeli öte yandan "DEM Parti grubunda 57 Öcalan gölgesi var." dedi.