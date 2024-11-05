MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha seçilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Türkiye Yüzyılı için Erdoğan tek seçenek. Anayasal düzenleme yapılmalı, bir kez daha seçilmelidir." ifadelerini kullandı.

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