Devlet Bahçeli: Türkiye Yüzyılı için Erdoğan tek seçenek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı vurgusunda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Günlük ve güdük söylemlere kapılıp karanlık lobilerin eline düşmeyiz. Geçmiş ile geleceği kaynaştıran Cumhur İttifakı'yız" dedi. Türk ve Kürt'ün kardeş olduğunu belirten Bahçeli, "Bizi birbirimizden ayıramazlar. Kürt kardeşlerimiz ile bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz. Kürtler başka terör örgütü başkadır." ifadelerini kullandı. Bahçeli, ezberbozan İmralı çağrısını tekrarlayarak," Teklifimde ısrarlıyım. Teröristbaşı DEM grubuna gelip terörün bittiğini açıklasın" dedi. Öte yandan Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvence olduğunu vurgulayarak, "Bir daha seçilmelidir" ifadelerini kullandı.