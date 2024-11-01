TUSAŞ’a gerçekleştirilen alçak saldırıda yeni detaylar! Ankara sokaklarında bombayla 20 saat

Ankara'da 5 vatandaşın şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair yeni bilgilere ulaşıldı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden taksiyle Ankara'ya geldikleri iki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacının ihbarıyla ortaya çıkmıştı.

TUSAŞ'a saldırı gerçekleştiren teröristler (AHABER ARŞİV)

TERÖRİSTLERİ ANKARAY'YA GETİREN TAKSİCİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre PKK terör örgütü içerisinde uzun süre eğitim aldıktan sonra Kandil tarafından TUSAŞ'a eylem talimatıyla Türkiye'ye gönderilen teröristlerin sınırı nasıl geçtikleriyle ilgili soruşturma devam ederken, Ankara'ya getiren ticari taksi sürücüsü A.O.'nun ifadesine ulaşıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde kullandığı taksiyi durduran karı-koca görünümündeki iki kişinin kendilerini madenci olarak tanıttıklarını, Doğu Ekspresiyle yolculuk yaparken yeni hamile olan kadının rahatsızlandığını, bunun için yolculuğunu yarıda bıraktıklarını söylediklerini anlatan sürücü A.O., "İkisinin de sırtlarında çanta vardı. Erkek olan kişi, eşinin yeni hamile olduğunu düşük riskinin bulunduğu bunun için otobüsle yolculuk yapamayacaklarını söyledi. Ankara'ya gitmek istediklerini söylediler. Daha sonra Ankara'ya getirdim. 12 bin lira nakit para aldım. Kent merkezinde bir petrol istasyonu yakınında indirdim. O gün aracıma binen iki kişiyi de daha önce hiç görmedim. Onları bıraktıktan hemen sonra tekrar Sivas'a döndüm" dedi.

Taksi sürücüsünün ifadesinde belirttiği gibi 20 dakika sonra Ankara'dan çıkış yaptığı PTS kameralarıyla belirlendi.

TUSAŞ'A GİDİP KEŞİF YAPMAMIŞLAR

Taksi sürücüsünün PKK terör örgütüyle herhangi bir bağlantısı olmadığı soruşturma dosyasına girerken, taksici A.O. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Taksi sürücüsünün teröristleri indirdiği noktadan itibaren Jandarma'nın yaptığı çalışmada, teröristlerin hain saldırıdan önceki akşam saat 20.00'de Ankara'ya geldiği, daha sonra taksiyle Polatlı ilçesine gittiği, burada geceyi geçirdiği, TUSAŞ'a saldırı yapıldığı gün ise Kahramankazan ilçesine geldikleri belirlendi. İki teröristin saldırıdan bir gün önce TUSAŞ'a gidip keşif yaptıkları iddialarının da gerçek olmadığı belirlendi.

TUSAŞ'a saldırı gerçekleştiren teröristler (AHABER ARŞİV)

BOMBALAR SIRT ÇANTALARINDA 20 SAAT GEZDİLER

Teröristlerin saldırıdan bir gün önce, Ankara'ya geldikten sonra saldırıda kullandıkları tüfek, tabanca, el bombası ve EYP patlayıcıların sırt çantalarında olduğu, 20 saat boyunca Ankara'da bu şekilde dolaştıkları tespit edildi.

Toplanan güvenlik kameraları görüntülerinde iki teröristin sırt çantalarının ağır olması nedeniyle güçlükle yürüdükleri, yanlarında cep telefonu dahil hiçbir iletişim cihazının da bulunmadığı kaydedildi. Soruşturmada şu ana kadar iki teröriste yardım eden milis ya da örgüt üyesi tespit edilemedi. PKK'nın Kandil'de özel eğitim verdiği teröristlerin örgütün üst yönetiminin talimatıyla TUSAŞ'a yönelik eylem için Türkiye'ye geldikleri, başka bir keşif faaliyetlerinin de belirlenemediği öğrenildi.

TUSAŞ'a saldırı gerçekleştiren terörist (AHABER ARŞİV)

PARAMOTORLA İRAN'DAN MI GELDİLER?

Teröristlerin paramotorla Türkiye'ye geldikleri güvenlik birimleri tarafından değerlendirilirken, PKK'nın çok sayıda teröristi Ağrı sınırına yakın İran topraklarına aktardığı da biliniyordu. Doğu Sevk İdare Karargahı adı verilen birim tarafından PKK'lı iki teröristin Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas güzergahını kullanmış olabileceklerinin değerlendirildiği, bu konuda istihbarat birimlerinin çalışma yaptığı kaydedildi.