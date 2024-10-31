TUSAŞ’a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyi Çiğli Belediyesi’nde güvenlik amiri çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi de yaralanmıştı.

Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği alçak teröristlerle ilgili şok bir detay ortaya çıktı.

TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek

13 YIL ÖNCE İŞE ALINMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre TUSAŞ'a saldırıda bulunan ve kendini canlı bomba olarak patlatan kadın teröristin İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlenmişti. Hain teröristin ağabeyi Davut Alçiçek'in ise, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olduğu ortaya çıktı. 1 Mayıs 2011 yılında vefat eden Metin Solak döneminde işe alınan Davut Alçiçek'in, Belediye tarafından hemen iş akdine son verildiği öğrenildi.

TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Türkiye'yi yasa boğan ve 5 kişiyi şehit verdiğimiz terör saldırısında, canlı bomba olan teröristin ağabeyini kamu kurumunda çalıştıramazdık, zaten saldırı sonrası kendisinin işe gelmediğini öğrendik. Önce açığa aldık, sonrasında da Hukuk Müdürlüğümüz ile görüşüp çıkışını verdik" diye konuştu.

TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek

YILLARDIR GÖRÜŞMEMİŞ

Davut Alçiçek'in arkadaşlarına kardeşi ile yıllardır görüşmediğini söylediği öğrenildi.